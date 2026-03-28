Lamine Yamal : Son père fait encore parler de lui… avec une star du rap français !

Alexis Brunet

Dans la famille Yamal, il n’y a pas que Lamine qui est connu. Le père de la star du FC Barcelone, Mounir Nasraoui, fait aussi souvent parler de lui. Ce dernier aime beaucoup s’afficher et dernièrement il se trouvait en France. En effet, il s’est affiché en public avec l’un des plus grands rappeurs de l’Hexagone.

Depuis déjà un moment, Lamine Yamal s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. La saison dernière, l’attaquant du FC Barcelone avait d’ailleurs fini deuxième du Ballon d’or, derrière la star du PSG Ousmane Dembélé. L’international espagnol semble donc promis à un très grand avenir, mais pour cela il est nécessaire d’être entouré des bonnes personnes.

Mounir Nasraoui, père de Lamine Yamal 🇪🇸 était sur scène ce soir à l’Accor Arena avec La Fouine et L2B. 😭



Pendant que son fils jouait avec la sélection espagnole. pic.twitter.com/O2J1Q6Hisd — Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2026

Des questions se posent sur le père de Lamine Yamal Dans le cercle proche de Lamine Yamal, on retrouve notamment son père : Mounir Nasraoui. Ce dernier suit de près la carrière de sa progéniture et il n’hésite pas à prendre la parole quand quelque chose ne lui convient pas. Il avait notamment affirmé clairement son mécontentement en septembre dernier après la cérémonie du Ballon d’or. « Je pense que c’est le plus grand préjudice, je ne dirai pas vol, mais préjudice moral causé à un être humain, car je crois que Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde, et de loin qui fait beaucoup de différences. Non pas parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde. Je pense qu’il n’y a pas de rival, Lamine Yamal est Lamine Yamal. Il faut dire qu’il s’est passé quelque chose de très étrange ici. » Au-delà de certaines prises de parole assez limites, certaines voix affirment que Mounir Nasraoui profiterait de la notoriété de son fils pour prendre du bon temps. La star du FC Barcelone serait plus vue comme la poule aux œufs d’or.