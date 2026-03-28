Lamine Yamal : Son père fait encore parler de lui… avec une star du rap français !

Dans la famille Yamal, il n’y a pas que Lamine qui est connu. Le père de la star du FC Barcelone, Mounir Nasraoui, fait aussi souvent parler de lui. Ce dernier aime beaucoup s’afficher et dernièrement il se trouvait en France. En effet, il s’est affiché en public avec l’un des plus grands rappeurs de l’Hexagone.
Depuis déjà un moment, Lamine Yamal s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. La saison dernière, l’attaquant du FC Barcelone avait d’ailleurs fini deuxième du Ballon d’or, derrière la star du PSG Ousmane Dembélé. L’international espagnol semble donc promis à un très grand avenir, mais pour cela il est nécessaire d’être entouré des bonnes personnes.
Des questions se posent sur le père de Lamine Yamal
Dans le cercle proche de Lamine Yamal, on retrouve notamment son père : Mounir Nasraoui. Ce dernier suit de près la carrière de sa progéniture et il n’hésite pas à prendre la parole quand quelque chose ne lui convient pas. Il avait notamment affirmé clairement son mécontentement en septembre dernier après la cérémonie du Ballon d’or. « Je pense que c’est le plus grand préjudice, je ne dirai pas vol, mais préjudice moral causé à un être humain, car je crois que Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde, et de loin qui fait beaucoup de différences. Non pas parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde. Je pense qu’il n’y a pas de rival, Lamine Yamal est Lamine Yamal. Il faut dire qu’il s’est passé quelque chose de très étrange ici. » Au-delà de certaines prises de parole assez limites, certaines voix affirment que Mounir Nasraoui profiterait de la notoriété de son fils pour prendre du bon temps. La star du FC Barcelone serait plus vue comme la poule aux œufs d’or.
Le père de Lamine Yamal s’affiche avec La Fouine
Vous l’aurez compris, Mounir Nasraoui est du genre à se montrer et vendredi soir c’était encore le cas. Alors que Lamine Yamal disputait un match amical avec l’équipe d’Espagne (victoire 3-0 contre la Serbie), le père de la star du FC Barcelone se trouvait sur scène à l’Accor Arena à Paris au concert du groupe L2B, qui avait invité notamment La Fouine pour leur titre en commun "Flying Blue". Sur une vidéo, on peut voir le rappeur de Trappes s’afficher sur scène avec Mounir Nasraoui. Un duo assez surprenant.