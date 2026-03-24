Lamine Yamal s’est moqué d’un joueur de l’équipe de France : On a enfin les explications après cette séquence qui a fait parler

Il y a quelques mois, une vidéo avait fait parler sur les réseaux sociaux, où l’on voyait Lamine Yamal se moquer d’un joueur de l’équipe de France avec l’un de ses coéquipiers du FC Barcelone. Une séquence sur laquelle est revenu le joueur en question, expliquant l’envers du décor.
Le 10 août dernier, le FC Barcelone était opposé à Côme en match amical. Une rencontre largement remportée par les Blaugrana (5-0), au cours de laquelle une séquence avec Jules Koundé avait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Pendant une pause fraîcheur, on pouvait voir le joueur de l’équipe de France en train de boire et plongé dans ses pensées, ce qui a beaucoup fait rire ses coéquipiers Lamine Yamal et Raphinha.
«Je démarre sur le banc, je ne suis pas content, comme tout le monde»
Jules Koundé a justement expliqué ce qu’il s’est passé à ce moment-là et pourquoi il n’a pas réagi en les voyant rigoler en le regardant sur la chaîne Twitch d'ESN Media : « Il y a plein de trucs. De base, pour remettre dans le contexte, c’est un match de présaison. Je démarre sur le banc, je ne suis pas content, comme tout le monde. J’étais un peu énervé, le match se passe et c’est la pause boisson. »
«Je n’avais pas envie de les calculer à ce moment-là»
« Je bois et moi, j’ai un visage très expressif. C'est-à-dire que tu vois quand je suis content, tu vois quand je ne suis pas content. Là, j’avais le seum. Et en fait, eux je les vois, mais comme j’ai le seum, j’ai pas envie de réagir parce qu’à ce moment-là je n’ai pas envie de rire », a poursuivi Jules Koundé. « Et eux se tapent des barres parce qu’ils me connaissent en fait, mais je n’avais pas envie de les calculer à ce moment-là. C’est bon enfant de fou, mais les gens n’ont pas le contexte donc après sur les réseaux ça prend des proportions énormes. Il y a des gens qui pensent que cette saison il se passe des trucs graves, que je suis en dépression, alors que pas du tout. »