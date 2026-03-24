Lamine Yamal s’est moqué d’un joueur de l’équipe de France : On a enfin les explications après cette séquence qui a fait parler

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a quelques mois, une vidéo avait fait parler sur les réseaux sociaux, où l’on voyait Lamine Yamal se moquer d’un joueur de l’équipe de France avec l’un de ses coéquipiers du FC Barcelone. Une séquence sur laquelle est revenu le joueur en question, expliquant l’envers du décor.

Le 10 août dernier, le FC Barcelone était opposé à Côme en match amical. Une rencontre largement remportée par les Blaugrana (5-0), au cours de laquelle une séquence avec Jules Koundé avait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Pendant une pause fraîcheur, on pouvait voir le joueur de l’équipe de France en train de boire et plongé dans ses pensées, ce qui a beaucoup fait rire ses coéquipiers Lamine Yamal et Raphinha.

«Je démarre sur le banc, je ne suis pas content, comme tout le monde» Jules Koundé a justement expliqué ce qu’il s’est passé à ce moment-là et pourquoi il n’a pas réagi en les voyant rigoler en le regardant sur la chaîne Twitch d'ESN Media : « Il y a plein de trucs. De base, pour remettre dans le contexte, c’est un match de présaison. Je démarre sur le banc, je ne suis pas content, comme tout le monde. J’étais un peu énervé, le match se passe et c’est la pause boisson. »