Marquinhos : Une très bonne nouvelle annoncée loin du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant décidé de rester au PSG cette saison, Marquinhos conserve également un rôle très important au sein de sa sélection. Le défenseur central parisien a cependant récemment subi un coup dur avec une douleur au niveau de la hanche. Néanmoins, la presse brésilienne a révélé de rassurantes informations au sujet de l’état de santé du capitaine parisien.

Marquinhos se trouve face à un tournant de sa carrière. Après avoir remporté la Ligue des Champions avec le PSG, le défenseur central de 31 ans sait qu’il doit encore se montrer exemplaire avec le Brésil. Avec plus de 100 sélections au compteur (103, ndlr) avec la Seleção, Marquinhos rêve de pouvoir remporter la Coupe du Monde 2026 sous les ordres de Carlo Ancelotti.

🚨 𝗠𝗔𝗥𝗤𝗨𝗜𝗡𝗛𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗔̀ 𝗟’𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙 𝗗𝗨 𝗕𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗟 🇧🇷. 🔙



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Marquinhos toujours important au Brésil Récemment, le capitaine du PSG affirmait également au micro d’UOL Esporte qu’il souhaitait retourner jouer un jour au Brésil. « J’ai encore deux ans de contrat avec le PSG et ensuite nous verrons. Je veux bien revenir au Brésil. Et, au Brésil, il y a beaucoup de pression, surtout dans l’équipe que j’aimerais revenir, qui est Corinthians. C’est le club qui m’a ouvert des portes, là où tout a commencé. J’y suis très attaché et je serais ravi de porter à nouveau ce maillot », confiait ainsi Marquinhos, qui n’a pas pu prendre part au dernier match du Brésil.