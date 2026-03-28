Marquinhos : Une très bonne nouvelle annoncée loin du PSG

Ayant décidé de rester au PSG cette saison, Marquinhos conserve également un rôle très important au sein de sa sélection. Le défenseur central parisien a cependant récemment subi un coup dur avec une douleur au niveau de la hanche. Néanmoins, la presse brésilienne a révélé de rassurantes informations au sujet de l’état de santé du capitaine parisien.
Marquinhos se trouve face à un tournant de sa carrière. Après avoir remporté la Ligue des Champions avec le PSG, le défenseur central de 31 ans sait qu’il doit encore se montrer exemplaire avec le Brésil. Avec plus de 100 sélections au compteur (103, ndlr) avec la Seleção, Marquinhos rêve de pouvoir remporter la Coupe du Monde 2026 sous les ordres de Carlo Ancelotti.
Marquinhos toujours important au Brésil
Récemment, le capitaine du PSG affirmait également au micro d’UOL Esporte qu’il souhaitait retourner jouer un jour au Brésil. « J’ai encore deux ans de contrat avec le PSG et ensuite nous verrons. Je veux bien revenir au Brésil. Et, au Brésil, il y a beaucoup de pression, surtout dans l’équipe que j’aimerais revenir, qui est Corinthians. C’est le club qui m’a ouvert des portes, là où tout a commencé. J’y suis très attaché et je serais ravi de porter à nouveau ce maillot », confiait ainsi Marquinhos, qui n’a pas pu prendre part au dernier match du Brésil.
Le défenseur central n’est pas blessé
Attendu face à la France ce jeudi soir, le joueur du PSG n’a pas pu disputer la rencontre en raison d’une douleur à la hanche. Mais rien de grave concernant le défenseur central, puisque ce samedi, le média brésilien Ge Globo révèle que Marquinhos a pu reprendre l’entraînement collectif, et devrait jouer face à la Croatie en amical ce dimanche. Une bonne nouvelle pour le Brésil donc, mais aussi pour Luis Enrique, qui ne souhaite pas de blessés supplémentaires pour la fin de saison du PSG…