Décision en faveur du PSG : Est-ce un scandale ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La décision est tombée et elle fait grandement parler. En effet, la LFP a accepté le report du choc entre le RC Lens et le PSG afin de permettre aux Parisiens de se préparer au mieux pour leur quart de finale de la Ligue des champions. Un choix qui fait scandale.

Après avoir obtenu le report du match contre le FC Nantes afin d'avoir une semaine complète et aucune rencontre entre la double confrontation face Chelsea, cette fois-ci, c'est le choc contre le RC Lens qui est décalé. Initialement prévu le 11 avril, ce rendez-vous tant attendu devrait se disputer le 13 mai. L'objectif pour le PSG est de préparer au mieux le quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. La LFP a d'ailleurs justifié sa décision.

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La LFP a validé le report du match, même si les Lensois n’étaient pas d’accord.



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Le report de Lens - PSG fait parler « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », explique la LFP par le biais d'un communiqué qui précise également que « ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League ».