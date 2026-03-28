Décision en faveur du PSG : Est-ce un scandale ?

La décision est tombée et elle fait grandement parler. En effet, la LFP a accepté le report du choc entre le RC Lens et le PSG afin de permettre aux Parisiens de se préparer au mieux pour leur quart de finale de la Ligue des champions. Un choix qui fait scandale.
Après avoir obtenu le report du match contre le FC Nantes afin d'avoir une semaine complète et aucune rencontre entre la double confrontation face Chelsea, cette fois-ci, c'est le choc contre le RC Lens qui est décalé. Initialement prévu le 11 avril, ce rendez-vous tant attendu devrait se disputer le 13 mai. L'objectif pour le PSG est de préparer au mieux le quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. La LFP a d'ailleurs justifié sa décision.
Le report de Lens - PSG fait parler
« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », explique la LFP par le biais d'un communiqué qui précise également que « ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League ».
Un scandale est dénoncé
Cependant, ces arguments n'ont pas du tout convaincu Daniel Riolo qui dénonce un scandale. « Sans surprise la LFP devenu l’objet du PSG a validé à l’unanimité le report... La honte éclabousse ceux qui se couchent depuis des années et qui en off se plaignent quand on dit que ce sont des laquais… Ils ont tous peur. CA minable ! », écrit le journaliste de RMC sur X avant d'en rajouter une couche : « Tous les arguments relatifs aux points UEFA sont faux .. ce report c’est juste l’expression de la domination du PSG. L’intérêt d’un seul. C’est OM époque Tapie. »
Selon vous, le report de Lens-PSG est-il un scandale ?