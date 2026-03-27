Invité par le PSG, ce rappeur vit un moment extraordinaire !

En dehors des terrains, le PSG tente de parler aux plus jeunes. Pour cela, le club parisien a tenté à plusieurs reprises ces dernières années de faire venir des rappeurs afin de performer du côté du Parc des Princes. L’un de ces artistes se rappelle notamment d’un événement mémorable dans l’enceinte parisienne.
Le PSG et le rap français, une longue histoire d’amour. De nombreux artistes ont déjà fait part de leur amour du club de la capitale dans certains de leurs titres. Et depuis quelques années, le PSG fait également un pas envers ces rappeurs. En effet, le club parisien a invité plusieurs artistes urbains afin de performer au Parc des Princes, comme cela fut le cas pour Nahir en janvier 2025.
« Le fait d’avoir ensuite pu chanter au Parc est une immense fierté »
Pour So Foot, le rappeur de Bobigny est revenu sur ce moment extraordinaire. « Je suis de la génération Ronaldinho, donc mes premiers souvenirs c’est 2002, 2003. Et depuis je n’ai plus lâché. Mon premier match au Parc des Princes, c’est vers 2011, contre Montpellier où Giroud jouait encore. Un nul 2-2, avec Mevlüt Erding en attaque je crois (13 mars 2011, 27e journée de Ligue 1). Le fait d’avoir ensuite pu chanter au Parc des années plus tard (lors d’un avant-match contre Saint-Étienne en janvier 2025, NDLR) est une immense fierté. Bizarrement, je n’ai pas été intimidé, j’ai savouré le moment. Surtout devant mon père, qui n’était même pas au courant de ce mini-concert au départ », a confié Nahir.
« Jamais de la vie tu te dis pouvoir gagner une finale 5-0 »
Interrogé sur sa localisation le 31 mai 2025 lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions, le rappeur a révélé qu’il était « Au Parc. Quelle soirée incroyable… jamais de la vie tu te dis pouvoir gagner une finale 5-0. Et je pense qu’on peut la chercher encore cette saison, parce qu’en Ligue des champions, on a une équipe qui se transforme. Je dirais même que ce n’est pas « grave » de laisser filer le championnat. Maintenant qu’on a goûté à la C1, on est beaucoup plus focus sur ça », conclut-il.