Invité par le PSG, ce rappeur vit un moment extraordinaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En dehors des terrains, le PSG tente de parler aux plus jeunes. Pour cela, le club parisien a tenté à plusieurs reprises ces dernières années de faire venir des rappeurs afin de performer du côté du Parc des Princes. L’un de ces artistes se rappelle notamment d’un événement mémorable dans l’enceinte parisienne.

Le PSG et le rap français, une longue histoire d’amour. De nombreux artistes ont déjà fait part de leur amour du club de la capitale dans certains de leurs titres. Et depuis quelques années, le PSG fait également un pas envers ces rappeurs. En effet, le club parisien a invité plusieurs artistes urbains afin de performer au Parc des Princes, comme cela fut le cas pour Nahir en janvier 2025.

🗣️ « J’aurais eu la carrière de Hazard ou Pastore. Je n’aurais pas eu de grands succès, mais j’aurais marqué les gens. Je reste dans l’histoire mais les gens se seraient dit : « Dommage, ça aurait pu être mieux. » Ils restent surtout dans nos mémoires pour leurs gestes, leur côté… pic.twitter.com/zwyZ0Ui20o — SO FOOT (@sofoot) March 27, 2026

« Le fait d’avoir ensuite pu chanter au Parc est une immense fierté » Pour So Foot, le rappeur de Bobigny est revenu sur ce moment extraordinaire. « Je suis de la génération Ronaldinho, donc mes premiers souvenirs c’est 2002, 2003. Et depuis je n’ai plus lâché. Mon premier match au Parc des Princes, c’est vers 2011, contre Montpellier où Giroud jouait encore. Un nul 2-2, avec Mevlüt Erding en attaque je crois (13 mars 2011, 27e journée de Ligue 1). Le fait d’avoir ensuite pu chanter au Parc des années plus tard (lors d’un avant-match contre Saint-Étienne en janvier 2025, NDLR) est une immense fierté. Bizarrement, je n’ai pas été intimidé, j’ai savouré le moment. Surtout devant mon père, qui n’était même pas au courant de ce mini-concert au départ », a confié Nahir.