«Extrêmement étrange», Pierre Ménès s’interroge sur une star du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En cette période de trêve internationale, une bonne partie des joueurs du PSG ont rejoint leur sélection respective et certains d’entre eux étaient en action jeudi. Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le journaliste Pierre Ménès s’est d’ailleurs interrogé sur la performance et l’utilisation d’une des stars parisiennes, dont il attendait plus.

Finalement forfait, Marquinhos n’a pas participé au match amical opposant l’équipe de France et le Brésil (2-1) jeudi à Boston. Sur les cinq convoqués par Didier Deschamps, il n’y avait d’ailleurs qu’un seul joueur du PSG présent sur la pelouse au coup d’envoi, Ousmane Dembélé. L’attaquant de 28 ans a été remplacé dès la 58e minute de jeu par Maxence Lacroix, à la suite de l’expulsion de Dayot Upamecano.

Coupe du monde 2026 : Un joueur de l’équipe de France annonce un problème à venir pour Didier Deschamps https://t.co/MBTajw1I2Q — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Pas d’inquiétude pour la cuisse de Dembélé Au moment de quitter le terrain, Ousmane Dembélé semblait d’ailleurs se tenir l’arrière de la cuisse, mais Didier Deschamps s’est voulu rassurant. « Non ça va, il n’y a pas de soucis », a assuré le sélectionneur de l’équipe de France. Le journaliste de Canal+ Bertrand Latour a également fait savoir : « Ousmane Dembélé va bien. Il était prévu qu’il joue 60 minutes, c’est le cas. Il n’y a pas de crainte dans l’entourage du joueur, pas d’inquiétude du tout, confiait le journaliste de Canal+. C’est plutôt une bonne nouvelle, on sait que la cuisse et le mollet de Dembélé sont des sujets brûlants, donc les supporters parisiens peuvent être décontractés. »