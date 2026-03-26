«Minable» : Le craquage de Daniel Riolo sur le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bien réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche au moment de commenter l’actualité football, Daniel Riolo a une fois de plus fait parler de lui. Le célèbre journaliste et éditorialiste a notamment critiqué le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, embourbés dans une toute nouvelle polémique. Explications.

La nouvelle est tombée ce jeudi. Initialement prévu pour le 11 avril prochain, le choc de Ligue 1 opposant le RC Lens au PSG a finalement été reporté par la LFP. La raison ? Cette rencontre intervient en plein milieu des matchs aller et retour du PSG contre Liverpool en quarts de finale de la Ligue des Champions. A l’issue d’un conseil d’administration mené par l’instance ce jeudi, le verdict a été sans appel.

Tous les arguments relatifs aux points uefa sont faux .. ce report c’est juste l’expression de la domination du psg. L’intérêt d’un seul. C’est OM époque Tapie. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 26, 2026

Lens - PSG officiellement reporté « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », peut-on ainsi lire dans le communiqué publié par la LFP. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo.