«Il regroupe les qualités de Doué et de Barcola» : Le joueur «complet et rare» que le PSG a laissé filer…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À quelques mois du début de la Coupe du monde, un joueur convoqué par Didier Deschamps ces derniers mois est en train de s’imposer en équipe de France et de devenir un sérieux candidat à une place de titulaire. Un joueur que le PSG comptait dans son effectif il y a quelques années, mais qu’il a laissé filer, alors qu’il « regroupe les qualités de Doué et de Barcola », selon un observateur.

Titulaire jeudi lors du match amical face au Brésil (2-1), Hugo Ekitiké a marqué des points à quelques mois du début de la Coupe du monde. Au-delà de son but, l’attaquant de Liverpool a également démontré une complémentarité intéressante avec Kylian Mbappé, eux qui se sont déjà côtoyés au PSG. Un joueur qui pourrait bien devenir un titulaire en équipe de France, mais qui n’avait pas réussi à s’imposer à Paris, avant de rebondir à Francfort, puis de rejoindre les Reds l’été dernier.

🇫🇷 Hugo Ekitike, c'est mieux que Bradley Barcola ou Désiré Doué ?



🗣️ Samir Khiat : « C'est un garçon qui regroupe les qualités de Doué et de Barcola. En plus de ça, c'est un profil atypique. » ⚡️ Olivier Rouyer : « Sur un côté, je préfère 100 fois la présence de Désiré Doué. »… pic.twitter.com/8bCw8nZCjp — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 27, 2026

« C’est vraiment un profil complet et rare » Pour Samir Khiat, Hugo Ekitiké a même un profil plus intéressant que Désiré Doué ou bien Bradley Barcola. « Ekitiké est un garçon qui est en forme, qui a des statistiques, il a mis 17 buts et 6 passes décisives. Il regroupe les qualités de Doué et de Barcola. Il est capable de prendre la profondeur, de faire beaucoup de courses à haute intensité, de jouer des un contre un, également de combiner dans les petits espaces. En plus de ça, c’est un profil atypique, il est grand, il peut faire le deuxième attaquant avec Mbappé. Ça permet aussi à Mbappé de pouvoir se décaler sur une position préférentielle si besoin. C’est vraiment un profil complet et rare », a-t-il déclaré dans L’Équipe du Soir.