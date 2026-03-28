PSG - Ousmane Dembélé : Un rappeur prêt à le recruter plutôt que Mbappé… à la Kings League

A 28 ans, Ousmane Dembélé fait aujourd’hui le bonheur du PSG. Récompensé du Ballon d’Or il y a quelques mois, l’international français est aujourd’hui au sommet de son art. Un talent qui suscite forcément les convoitises. C’est ainsi qu’un rappeur se verrait bien recruter Dembélé pour l’un de ses projets.
Cela fait maintenant quelques jours que la Kings League a repris en France. Et pour cette nouvelle édition, on a eu le droit à quelques nouveautés. Une nouvelle équipe a ainsi fait son apparition et celle-ci est aujourd’hui présidée par SDM et Guy2Bezbar. A côté, on retrouve les présidents qu’on pouvaient déjà retrouver la saison dernière comme Kameto, Michou, Domingo ou encore Adil Rami. Mais voilà que l’ancien joueur de l’OM et champion du monde 2018 s’est entouré, accueillant à ses côtés un certain Naza pour diriger son équipe du Wolf Pack.
Dembélé à la Kings League ?
Alors que l’équipe d’Adil Rami et Naza dispose aujourd’hui de certains des meilleurs joueurs de la compétition, voilà que le rappeur ne dirait pas non pour ajouter du talent à celle-ci. Ainsi, interrogé par Kultur, Naza a notamment expliqué préférer recruter Ousmane Dembélé plutôt notamment que Kylian Mbappé : « Je ramène qui dans mon équipe à la Kings League ? Cherki ou Ben Arfa ? Cherki. Cherki ou Doué ? Cherki. Cherki ou Saint-Maximin ? Cherki. Cherki ou Olise ? J’aime beaucoup les deux joueurs, mais Cherki. Cherki ou Konaté ? Cherki. Cherki ou Barcola ? Cherki. Cherki ou Thauvin ? Cherki. Cherki ou Dembélé ? Dembélé. Dembélé ou Mbappé ? Je reste sur Dembélé ».
« Si Dembouz prend une équipe à la Kings League, ça va être chaud aussi »
Ousmane Dembélé à la Kings League ? Il y a quelques mois, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé, qui ont leur équipe dans cette compétition, en avaient parlé. C’est ainsi qu’ils avaient imaginé le joueur du PSG comme président d’un club. « Je suis en train de penser à un gars qui pourrait prendre une équipe aussi. Qui ? Ousmane Dembélé. Si Dembouz prend une équipe à la Kings League, ça va être chaud aussi », avait déclaré le milieu du Real Madrid. Le défenseur du FC Barcelone avait alors ajouté : « Ça peut être 100% le divertissement, mais je ne sais pas si Ousmane prendrait une équipe ».