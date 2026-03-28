PSG - Ousmane Dembélé : Un rappeur prêt à le recruter plutôt que Mbappé… à la Kings League

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Ousmane Dembélé fait aujourd’hui le bonheur du PSG. Récompensé du Ballon d’Or il y a quelques mois, l’international français est aujourd’hui au sommet de son art. Un talent qui suscite forcément les convoitises. C’est ainsi qu’un rappeur se verrait bien recruter Dembélé pour l’un de ses projets.

Cela fait maintenant quelques jours que la Kings League a repris en France. Et pour cette nouvelle édition, on a eu le droit à quelques nouveautés. Une nouvelle équipe a ainsi fait son apparition et celle-ci est aujourd’hui présidée par SDM et Guy2Bezbar. A côté, on retrouve les présidents qu’on pouvaient déjà retrouver la saison dernière comme Kameto, Michou, Domingo ou encore Adil Rami. Mais voilà que l’ancien joueur de l’OM et champion du monde 2018 s’est entouré, accueillant à ses côtés un certain Naza pour diriger son équipe du Wolf Pack.

Mercato : Il a refusé les «plus grands» clubs pour le PSG... et cela a été payant ! https://t.co/2jDbB5ehou — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Dembélé à la Kings League ? Alors que l’équipe d’Adil Rami et Naza dispose aujourd’hui de certains des meilleurs joueurs de la compétition, voilà que le rappeur ne dirait pas non pour ajouter du talent à celle-ci. Ainsi, interrogé par Kultur, Naza a notamment expliqué préférer recruter Ousmane Dembélé plutôt notamment que Kylian Mbappé : « Je ramène qui dans mon équipe à la Kings League ? Cherki ou Ben Arfa ? Cherki. Cherki ou Doué ? Cherki. Cherki ou Saint-Maximin ? Cherki. Cherki ou Olise ? J’aime beaucoup les deux joueurs, mais Cherki. Cherki ou Konaté ? Cherki. Cherki ou Barcola ? Cherki. Cherki ou Thauvin ? Cherki. Cherki ou Dembélé ? Dembélé. Dembélé ou Mbappé ? Je reste sur Dembélé ».