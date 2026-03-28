«Arrêtez vos bêtises» : La polémique Mbappé le fait craquer sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Kylian Mbappé se serait bien passé de cette polémique. De retour sur les terrains après sa convalescence, l’attaquant français a été contraint de démentir des informations ayant révélé que le Real Madrid s’était trompé de genou au moment de l’ausculter après sa blessure. Sur les ondes de RMC, un chroniqueur s’est agacé face à certains bruits de couloir concernant cette affaire énigmatique.

« L’information qui dit qu’on avait ausculté le mauvais genou n’est pas vraie. » Présent en conférence de presse avec l’équipe de France ce mercredi avant d’affronter le Brésil le lendemain, Kylian Mbappé a été obligé de réagir face à la polémique du moment. Pour rappel, à la fois Daniel Riolo et plusieurs journalistes espagnols avaient révélé quelques jours plus tôt que le staff médical du Real Madrid s’était trompé de genou au moment d’ausculter l’attaquant de 27 ans lors de sa blessure en début d’année…

🇪🇸👀 Andres Onrubia, correspondant en France de la Cadena Ser, fait le point sur l'affaire Mbappé et sur le traitement des médias espagnols : "Le Real n'a pas démenti l'erreur de diagnostic." pic.twitter.com/IojJSgX7EI — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 27, 2026

« Le paradoxe c’est que les journalistes espagnols ont demandé des informations au Real Madrid, qui n’a pas démenti ces informations » Au sein de l’émission Rothen S’enflamme, le journaliste espagnol Andres Onrubia a d’ailleurs révélé que le Real Madrid avait sûrement demandé à Mbappé de nier en bloc ces révélations. « Il était gêné par rapport au diagnostic du médecin du Real Madrid. Il lui a fallu retourner en France pour trouver un bon diagnostic. Il voulait flouter les informations sur le fait que le Real s’est trompé, parce que c’est vrai. Le paradoxe c’est que les journalistes espagnols ont demandé des informations au Real Madrid, qui n’a pas démenti ces informations. Sinon, il y aurait eu un gros problème. Ce qui est quand même bizarre, c’est le fait que le Real ait demandé à Mbappé de mentir à ce sujet afin de nier les informations des journalistes espagnols et français. Mais le Real n’a pas démenti », a ainsi confié ce dernier.