Décision historique chez TF1, c’est la surprise pour Pascal Praud !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De nos jours, Pascal Praud se fait connaître pour ses émissions tournées autour de l’actualité française et de la politique. Mais le journaliste nantais a commencé sa carrière dans le sport, lui qui a passé vingt ans chez TF1. L’arrêt d’une célèbre émission de la chaîne numéro une en France a particulièrement surpris ce dernier. Explications.

A travers ses émissions sur Cnews ou encore Europe 1, Pascal Praud n’échappe pas à la controverse. Le célèbre présentateur a pris un tournant décisif dans sa carrière en 2018, se concentrant essentiellement sur les émissions d’actualité et de politique. Cependant, pendant vingt ans (de 1988 à 2008), Pascal Praud sera l’un des grands représentants du groupe TF1. Alors forcément, ce dernier a récemment commenté l’arrêt de Téléfoot à la fin de la saison, assurément l’émission la plus iconique autour de l’actualité footballistique en France.

📺🇫🇷 Pascal Praud : viré de partout et détesté de beaucoup… avant de trahir ses collègues pour Bolloré, qui l’a récompensé sur CNews



1⃣ Aujourd’hui, il est revenu sur une partie de sa carrière. Viré de l’émission culte Téléfoot sur TF1, il est ensuite complètement marginalisé… pic.twitter.com/2pdn98HiZu — The News (@thenews_fr) March 24, 2026

« J'étais un peu surpris » « J'étais un peu surpris parce qu'on m'avait dit qu'on m'inviterait pour les 50 ans. La dernière fois que j'étais revenu à TF1, c'était pour les festivités des 40 ans... Donc j'étais content de retourner dans ma première maison pour l'occasion. Mon premier reportage, je l'ai fait à Téléfoot, cela marque à vie ! », a ainsi confié Pascal Praud dans les colonnes de l’Equipe, avant de poursuivre.