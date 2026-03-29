Mercato - Paris FC : «C’était en discussion», un champion du monde avoue avoir dit non !

Alexis Brunet

L’été dernier, le Paris FC s’était beaucoup activé pour tenter de se construire un effectif à la hauteur de la Ligue 1. Le club de la capitale n’avait pas réussi à concrétiser toutes ses pistes et a donc décidé de se renforcer lors du mercato hivernal. Ce samedi, on a d’ailleurs appris qu’un champion du monde avait dit non au PFC.

Cette saison, après des années en deuxième division, le Paris FC redécouvre les joies de la Ligue 1. Le club de la capitale est remonté dans l’élite avec un nouveau projet porté par Red Bull et la famille Arnault, mais l’ambition pour le moment est surtout de se maintenir. Cela sera difficile jusqu’à la dernière journée pour les hommes d’Antoine Kombouaré, qui sont actuellement 13èmes au classement, avec neuf points d’avance sur le barragiste : l’AJ Auxerre.

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Un champion du monde a refusé de rejoindre le Paris FC Afin de se maintenir en Ligue 1 et même de viser plus haut, le Paris FC a tenté de faire un recrutement ambitieux l’été dernier. Le club de la capitale avait activé de nombreuses pistes et l’une d’entre elles menait à N’Golo Kanté. Présent en conférence de presse avec l’équipe de France ce samedi, le milieu de terrain a confirmé que des discussions avaient existé avec le PFC. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'était en discussion l'été dernier, comme avec d'autres clubs. Au final ça ne s'est pas fait. On respecte cet intérêt. Pourquoi pas finir en France, on ne sait jamais. »