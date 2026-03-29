Mercato - OM : Le prochain départ à Marseille annoncé ? Le feuilleton est relancé à l’étranger

Axel Cornic

La fin de saison s’annonce animée pour l’Olympique de Marseille, avec notamment une qualification en Ligue des Champions à aller chercher. Mais ce n’est rien par rapport à ce qui pourrait se passer lors du mercato estival, avec une nouvelle révolution qui pourrait chambouler l’effectif marseillais.

Les doutes sont très nombreux à Marseille. Depuis le départ de Roberto De Zerbi, l’avenir de l’OM semble plus problématique que jamais et l’arrivée d’Habib Beye n’a en rien calmé les choses. Et certains se demandent déjà quel sera le visage de l’équipe la saison prochaine, avec des joueurs qui semblent avoir déjà les valises prêtes.

Mercato - OM : Frank McCourt lâche un gros indice sur le successeur de Pablo Longoria ! https://t.co/kjaQpNg6s3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Retour de flamme pour Højbjerg ? Les premiers concernés sont évidemment les cadres, comme Mason Greenwood. Star incontesté de l’attaque marseillaise, l’ancien prodige de Manchester United pourrait quitter l'OM, surtout sans une qualification en Ligue des Champions. Mais il n’est pas seul, puisque des joueurs comme Pierre-Emile Højbjerg pourraient également attirer l’attention des gros clubs étrangers. Cela a d’ailleurs déjà été le cas, puisque le Danois a animé les deux dernières fenêtres de mercato en Italie.