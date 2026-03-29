Mercato - OM : Les affaires de Mason Greenwood bloquent une très grosse signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Persona non grata en Angleterre depuis les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet, Mason Greenwood s'est toutefois imposé comme le meilleur joueur de l'OM. Néanmoins, de l'autre côté de la Manche personne n'a oublie de quoi il avait été accusé.

Arrivé il y a seulement quelques semaines sur le banc de Tottenham, Igor Tudor est déjà sous la menace. A tel point que les Spurs travaille à sa succession et Roberto De Zerbi arrive en tête de liste. Néanmoins, l'ancien coach de l'OM n'est visiblement pas le bienvenu à Tottenham. En effet, l'association LGBTQI+, Proud Lilywhites a lancé un mouvement pour De Zerbi ne devienne pas le futur coach du club londonien à cause de la façon dont il a plusieurs fois pris la défense de Mason Greenwood.

🚨 « 𝗡𝗢𝗡 𝗔̀ 𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜 🇮🇹 𝗔̀ 𝗧𝗢𝗧𝗧𝗘𝗡𝗛𝗔𝗠 ! » 🚫



🏳️‍🌈 L’ASSOCIATION LGBT+ DE TOTTENHAM NE VEUT PAS DE RDZ AU CLUB À CAUSE DE SA RELATION AVEC GREENWOOD 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 À L’OM ! 😳



🗞️ communiqué pic.twitter.com/cF2KZmT0vL — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2026

De Zerbi n'est pas le bienvenu à Tottenham... « Quand quelqu’un à ce poste défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood et présente les faits d’une façon qui minimise la gravité de ce qui s’est passé, cela compte, non seulement en soi, mais par le signal que cela envoie (…) Nous demandons de la responsabilité, de la transparence et un leadership qui reflète les valeurs que ce club prétend défendre. Cela doit signifier quelque chose. Non à De Zerbi», explique l’association par le biais d’un communiqué.