Mercato - OM : Les affaires de Mason Greenwood bloquent une très grosse signature !

Persona non grata en Angleterre depuis les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet, Mason Greenwood s'est toutefois imposé comme le meilleur joueur de l'OM. Néanmoins, de l'autre côté de la Manche personne n'a oublie de quoi il avait été accusé.
Arrivé il y a seulement quelques semaines sur le banc de Tottenham, Igor Tudor est déjà sous la menace. A tel point que les Spurs travaille à sa succession et Roberto De Zerbi arrive en tête de liste. Néanmoins, l'ancien coach de l'OM n'est visiblement pas le bienvenu à Tottenham. En effet, l'association LGBTQI+, Proud Lilywhites a lancé un mouvement pour De Zerbi ne devienne pas le futur coach du club londonien à cause de la façon dont il a plusieurs fois pris la défense de Mason Greenwood.
De Zerbi n'est pas le bienvenu à Tottenham...
« Quand quelqu’un à ce poste défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood et présente les faits d’une façon qui minimise la gravité de ce qui s’est passé, cela compte, non seulement en soi, mais par le signal que cela envoie (…) Nous demandons de la responsabilité, de la transparence et un leadership qui reflète les valeurs que ce club prétend défendre. Cela doit signifier quelque chose. Non à De Zerbi», explique l’association par le biais d’un communiqué.
.... à cause de ses liens avec Greenwwod !
Ce qui est reproché à Roberto De Zerbi, c’est essentiellement la façon dont il a défendu Mason Greenwood concernant son traitement en Angleterre. « Je ne rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Je laisse à chacun sa liberté et c’est valable avec Mason. Il a payé le plus fort pour ce qu’il s’est passé. Le prix fort. Peut-être qu’il a trouvé ici la bonne atmosphère, il a trouvé de l’affection, une main tendue et il se comporte bien. Il a un caractère introverti, un peu renfermé sur lui, mais je connais toute sa famille, ce sont de bonnes personnes. Quand je vois la personne qu’il est, je suis triste. Je regrette ce qu’il a vécu et je ne donnerai pas de détails. Je vois une autre personne que celle qui est décrite, surtout en Angleterre », confiait par exemple l’Italien en conférence de presse en novembre dernier.