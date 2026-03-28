Mercato - PSG : C’est décidé pour l’avenir de Luis Enrique, «ça ne fait plus de doute»

Arrivé au PSG en 2023, Luis Enrique a réussi à transformer le club de la capitale pour en faire une équipe vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire l'année dernière. L'entraîneur espagnol est actuellement sous contrat jusqu'en 2027 et son avenir est en discussion depuis des mois. Le PSG aurait obtenu ce qu'il voulait.
Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a réalisé des exploits. Sûr de son projet malgré l'avis contraire de nombreux observateurs, il a réussi à mener son équipe vers les sommets en accomplissant l'objectif ultime chassé depuis des années. Forcément, les dirigeants parisiens ont envie de prolonger l'aventure avec l'ancien sélectionneur espagnol. Visiblement, c'est bien parti.
Luis Enrique va prolonger au PSG ?
Sous contrat jusqu'en 2027, Luis Enrique va bientôt achever sa 3ème saison à la tête du PSG. L'entraîneur espagnol a réussi à s'imposer comme un élément fort au sein de la capitale où il pourrait bien continuer d'exercer. En effet, d'après les informations du journaliste Abdellah Boulma sur X, Luis Enrique et le PSG sont tombés d'accord pour une prolongation à venir depuis des semaines déjà. Il n'y a pas d'évolution récente mais l'opération ne fait plus de doutes. Il faudra toutefois attendre la fin de la saison et des échéances sportives pour avoir une confirmation.
Luis Enrique jusqu'en 2030 ?
L'année dernière, Luis Enrique avait déjà prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2027 mais au vu de son efficacité, il peut être dans le viseur d'autres clubs. L'Espagnol pourrait rester encore plus longtemps puisque le média catalan Sport a révélé récemment qu'un contrat le liant au club jusqu'en 2030 est déjà en discussion. La réponse devrait être connue dans quelques semaines... En attendant, le PSG doit se montrer en cette fin de saison puisque le titre en Ligue 1 n'est pas assuré et le club veut évidemment défendre son titre en Ligue des champions.