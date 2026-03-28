Mercato - PSG : C’est décidé pour l’avenir de Luis Enrique, «ça ne fait plus de doute»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé au PSG en 2023, Luis Enrique a réussi à transformer le club de la capitale pour en faire une équipe vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire l'année dernière. L'entraîneur espagnol est actuellement sous contrat jusqu'en 2027 et son avenir est en discussion depuis des mois. Le PSG aurait obtenu ce qu'il voulait.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a réalisé des exploits. Sûr de son projet malgré l'avis contraire de nombreux observateurs, il a réussi à mener son équipe vers les sommets en accomplissant l'objectif ultime chassé depuis des années. Forcément, les dirigeants parisiens ont envie de prolonger l'aventure avec l'ancien sélectionneur espagnol. Visiblement, c'est bien parti.

📍Luis Enrique et le Paris Saint-Germain sont alignés depuis plusieurs mois sur une prolongation. Pas d’évolution récente, mais pas d’inquiétude, la prolongation ne fait plus de doute.

Le dossier devrait être finalisé une fois les échéances sportives passées.🔒 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) March 28, 2026

Luis Enrique va prolonger au PSG ? Sous contrat jusqu'en 2027, Luis Enrique va bientôt achever sa 3ème saison à la tête du PSG. L'entraîneur espagnol a réussi à s'imposer comme un élément fort au sein de la capitale où il pourrait bien continuer d'exercer. En effet, d'après les informations du journaliste Abdellah Boulma sur X, Luis Enrique et le PSG sont tombés d'accord pour une prolongation à venir depuis des semaines déjà. Il n'y a pas d'évolution récente mais l'opération ne fait plus de doutes. Il faudra toutefois attendre la fin de la saison et des échéances sportives pour avoir une confirmation.