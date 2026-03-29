Mercato - OM : Les deux profils à l’étude pour remplacer Medhi Benatia (et ils sont très connus à Marseille)

S’il existait encore une petite incertitude, Frank McCourt a acté le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison. L’OM doit donc trouver un nouveau directeur sportif et aurait déjà deux pistes en ce sens, menant à des anciens joueurs du club et qui sont bien connus à Marseille.
Si certaines informations laissaient entendre qu’un retournement de situation était possible, Medhi Benatia va bel et bien quitter l’OM. Le 15 février dernier, quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, il annonçait avoir posé sa démission sur ses réseaux sociaux personnels avant de finalement accepter de rester, mais seulement jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt.
« Benatia restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini »
« Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison », a confirmé le propriétaire de l’OM dans un entretien accordé au JDD, actant par la même occasion son départ une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme. « Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus. »
Payet et Mandanda, les deux options de l’OM pour remplacer Benatia
Reste désormais à savoir qui pourrait remplacer Medhi Benatia. En ce sens, deux profils se distingueraient, d’après les informations du journaliste Adrien Pittore. Ce dernier avait déjà évoqué l’option Dimitri Payet, qui a récemment officialisé la fin de sa carrière de joueur et bénéficie d’une clause de reconversion signée avant son départ du club, tout comme Steve Mandanda. Joueur le plus capé de l’histoire de l’OM, il serait une autre piste explorée par Marseille pour succéder à Medhi Benatia, toujours d’après Adrien Pittore. Dans cette optique, l’ancien gardien de l’équipe de France passe actuellement ses diplômes afin d’éventuellement intégrer une direction sportive.