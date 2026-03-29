Mercato - OM : Les deux profils à l’étude pour remplacer Medhi Benatia (et ils sont très connus à Marseille)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il existait encore une petite incertitude, Frank McCourt a acté le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison. L’OM doit donc trouver un nouveau directeur sportif et aurait déjà deux pistes en ce sens, menant à des anciens joueurs du club et qui sont bien connus à Marseille.

Si certaines informations laissaient entendre qu’un retournement de situation était possible, Medhi Benatia va bel et bien quitter l’OM. Le 15 février dernier, quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, il annonçait avoir posé sa démission sur ses réseaux sociaux personnels avant de finalement accepter de rester, mais seulement jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt.

Mercato - OM : Frank McCourt lâche un gros indice sur le successeur de Pablo Longoria ! https://t.co/kjaQpNg6s3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Benatia restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini » « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison », a confirmé le propriétaire de l’OM dans un entretien accordé au JDD, actant par la même occasion son départ une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme. « Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus. »