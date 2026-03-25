Mercato - OM : Le successeur de Medhi Benatia est connu depuis très longtemps ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Pablo Longoria, dont le départ a été officialisé lundi, Medhi Benatia pourrait à son tour quitter l'OM. Il faut dire que le Marocain avait déjà posé sa démission avant d'être rattrapé au dernier moment par Frank McCourt. Mais un départ est toujours dans les tuyaux et son remplaçant est peut-être même déjà connu.

Dimanche, en marge du choc entre l'OM et le LOSC, Dimitri Payet a annoncé sa retraite de footballeur. Par conséquent, son avenir en incertain, mais il pourrait bien rester dans le football, et pourquoi pas faire son retour à Marseille. D'ailleurs, il y a un peu moins de six ans, lorsque l'ancien numéro 10 prolongeait à l'OM jusqu'en 2024, Jacques-Henri Eyraud le présentait comme un Marseillais à vie, sous-ententand qu'il reviendrait un jour.

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La déclaration d’amour pour Marseille et l’OM… 💙🤍



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Eyraud avait vendu la mèche poyur Payet ? « Dimitri est venu à ma rencontre pour m'annoncer qu'il souhaitait être je cite ''Marseillais à vie''. J'ai bien aimé ces termes. Il m'a expliqué qu'il souhaitait vraiment terminer sa carrière ici. Et au-delà de terminer sa carrière ici, poursuivre un vrai projet de reconversion au sein du club qu'il aime tant », révélait l'ancien président de l'OM en juin 2020.