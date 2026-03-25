Mercato - OM : Le successeur de Medhi Benatia est connu depuis très longtemps ?

Après Pablo Longoria, dont le départ a été officialisé lundi, Medhi Benatia pourrait à son tour quitter l'OM. Il faut dire que le Marocain avait déjà posé sa démission avant d'être rattrapé au dernier moment par Frank McCourt. Mais un départ est toujours dans les tuyaux et son remplaçant est peut-être même déjà connu.
Dimanche, en marge du choc entre l'OM et le LOSC, Dimitri Payet a annoncé sa retraite de footballeur. Par conséquent, son avenir en incertain, mais il pourrait bien rester dans le football, et pourquoi pas faire son retour à Marseille. D'ailleurs, il y a un peu moins de six ans, lorsque l'ancien numéro 10 prolongeait à l'OM jusqu'en 2024, Jacques-Henri Eyraud le présentait comme un Marseillais à vie, sous-ententand qu'il reviendrait un jour.
Eyraud avait vendu la mèche poyur Payet ?
« Dimitri est venu à ma rencontre pour m'annoncer qu'il souhaitait être je cite ''Marseillais à vie''. J'ai bien aimé ces termes. Il m'a expliqué qu'il souhaitait vraiment terminer sa carrière ici. Et au-delà de terminer sa carrière ici, poursuivre un vrai projet de reconversion au sein du club qu'il aime tant », révélait l'ancien président de l'OM en juin 2020.
Payet, le successeur idéal de Benatia ?
Et d'ailleurs, Dimitri Payet pourrait profiter du départ attendu de Medhi Benatia pour déjà faire son retour à l'OM comme le laisse penser Adrien Pittore, ancien journaliste de La Provence : « Dimitri Payet pourrait revenir à l'OM cet été. Saison 19/20, il a "signé une clause noir sur blanc", en échange d'une baisse de salaire, lui promettant une reconversion et notamment le poste de directeur sportif. Poste occupé par Mehdi Benatia. À l'époque, la clause signée sous Villas-Boas, avait fait tiquer Pablo Longoria... Qui aujourd'hui n'est plus là... Et si le départ de Benatia est confirmé en juin, Dimitri Payet pourrait logiquement faire son retour ». Jeune retraité, Dimitri Payet a donc déjà peut-être trouvé un nouveau poste.