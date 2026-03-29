«C’est tout simplement ridicule» : Le «fiasco» annoncé à l’étranger avec un joueur du PSG !

Pierrick Levallet

Pour cette trêve internationale, la dernière avant la Coupe du monde 2026, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs rejoindre leurs sélections respectives. Et les choses se déroulent mieux pour certains que d’autres. Un « fiasco » a notamment été pointé du doigt à l’étranger avec un élément de Luis Enrique, qui ne s’est pas vraiment montré sous son meilleur jour.

Le PSG a vu plusieurs de ses joueurs s’envoler pour rejoindre leurs sélections respectives lors de cette trêve internationale, la dernière avant la Coupe du monde 2026. Pour certains, les choses se sont bien passées. Ousmane Dembélé a notamment été passeur décisif pour Kylian Mbappé avec l’équipe de France contre le Brésil. D’autres en revanche n’ont pas vraiment montré leur meilleur visage au moment de représenter leur pays.

Une star du PSG avait poussé un coup de gueule en interne (et la raison est inattendue) https://t.co/XduPyR9lL3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

«Il doit assumer la responsabilité» C’est notamment le cas d’Illya Zabarnyi. Le défenseur central du PSG est l’un des principaux responsables de la défaite de l’Ukraine contre la Suède jeudi dernier (1-3). Un média ukrainien n’a d’ailleurs pas manqué de charger le joueur de 23 ans. « Il n'y a même pas lieu de s'attarder sur la prestation de notre capitaine ce soir, car ce fut un véritable fiasco. Zabarny doit assumer la responsabilité des trois buts encaissés, car à ce niveau, avoir peur de jouer de la tête est tout simplement ridicule. De plus, il faut également analyser la concentration d’Ilya dans le contexte de l’action de Tymchyk lors du troisième but encaissé » peut-on lire chez Football.ua.