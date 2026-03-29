«C’est moi le Ballon d’Or» : Ousmane Dembélé est invité à se rebeller face à Kylian Mbappé !

L'équipe de France peut se targuer de posséder un secteur offensif très impressionnant au sein duquel se côtoient certains des meilleurs joueurs du monde. Difficile donc de s'y faire une place, même lorsque vous vous appelez Ousmane Dembélé.
Ballon d'Or la saison dernière grâce à ses prestations impressionnantes avec le PSG, Ousmane Dembélé n'a toutefois pas le même statut en équipe de France, notamment avec la présence de Kylian Mbappé. Mais pour Jean-Pierre Papin, le numéro 10 du PSG doit s'imposer.
Papin glisse un conseil à Dembélé
« Par rapport à Dembélé, je pense qu’aujourd’hui il a certains mauvais souvenirs comme quoi à un moment, quand il n’était pas encore bien en forme et qu’il a joué en Equipe de France, il s’est claqué. Je pense que pour Dembélé la priorité aujourd’hui c’est le quart de finale contre Liverpool parce que je pense que quand on est champion d’Europe et qu’on a peut-être l’opportunité de le redevenir une deuxième fois, on a envie d’être à 200% pour ce match. Sur le match de jeudi, on peut l’expliquer par pas mal de choses, le placement, la fatigue, etc… Je veux bien le croire aussi », lance-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Je voudrais juste lui faire comprendre que le Ballon d’Or c’est moi»
« Si j’étais Ballon d’Or avec Mbappé aujourd’hui, je voudrais juste lui faire comprendre que le Ballon d’Or c’est moi. Si c’est une position naturelle dans laquelle il a joué ? Non, absolument pas naturelle justement. Je l’ai trouvé un peu emprunté sur ce match. Est-ce que c’était le fait qu’ils doivent reculer et qu’ils doivent plus faire attention ? Quand tu vois la qualité du joueur sur la passe qu’il fait à Mbappé, il n’y en a pas 50 qui sont capables de faire ce genre de passe. Le talent il l’a à 200%, simplement jeudi je pense que ce n’était pas une priorité pour lui et que la vraie priorité reste le quart de finale contre Liverpool », ajoute Jean-Pierre Papin.