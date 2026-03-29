«C’est moi le Ballon d’Or» : Ousmane Dembélé est invité à se rebeller face à Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'équipe de France peut se targuer de posséder un secteur offensif très impressionnant au sein duquel se côtoient certains des meilleurs joueurs du monde. Difficile donc de s'y faire une place, même lorsque vous vous appelez Ousmane Dembélé.

Ballon d'Or la saison dernière grâce à ses prestations impressionnantes avec le PSG, Ousmane Dembélé n'a toutefois pas le même statut en équipe de France, notamment avec la présence de Kylian Mbappé. Mais pour Jean-Pierre Papin, le numéro 10 du PSG doit s'imposer.

🚨 Jean-Pierre Papin 🇫🇷 : « Je pense que 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗧𝗘́ 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗠𝗕𝗘́𝗟𝗘́ 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 contre Liverpool.



Si j'étais ballon d'or avec Mbappé à côté, je voudrais juste lui faire comprendre que le ballon d'or, c'est… pic.twitter.com/HBPNbrCoCi — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2026

Papin glisse un conseil à Dembélé « Par rapport à Dembélé, je pense qu’aujourd’hui il a certains mauvais souvenirs comme quoi à un moment, quand il n’était pas encore bien en forme et qu’il a joué en Equipe de France, il s’est claqué. Je pense que pour Dembélé la priorité aujourd’hui c’est le quart de finale contre Liverpool parce que je pense que quand on est champion d’Europe et qu’on a peut-être l’opportunité de le redevenir une deuxième fois, on a envie d’être à 200% pour ce match. Sur le match de jeudi, on peut l’expliquer par pas mal de choses, le placement, la fatigue, etc… Je veux bien le croire aussi », lance-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.