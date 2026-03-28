Il dit adieu à l’équipe de France et explique son choix, «ça s’impose à moi»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À 18 ans et alors qu’il était passé par toutes les équipes de France jeunes des U16 jusqu’aux Espoirs, un joueur a décidé de changer de nationalité sportive afin de jouer pour un autre pays. Le principal intéressé a assuré que ce n’était pas un « choix de carrière », mais une volonté profonde de représenter ses racines et le pays de ses parents.

Arrivé à Al-Hilal en provenance du Stade Rennais cet hiver dans le cadre d’un transfert estimé à 33M€, Kader Meïté a fait un autre choix fort. Bien qu’il soit passé par toutes les équipes de France jeunes et qu’il était même surclassé en Espoirs, l’attaquant âgé de 18 ans a fait le choix de changer de nationalité sportive afin de représenter la Côte d’Ivoire et a effectué ses débuts avec les U23 ivoiriens lors de cette trêve internationale.

Premier rassemblement avec la Côte d’Ivoire U23 pour Kader Meïté ! 🇨🇮😁 pic.twitter.com/ET3M6A4vrU — Séléphanto Football 🇨🇮 (@Selephanto) March 24, 2026

« Je ne l’ai pas fait pour donner une trajectoire à ma carrière » « La Côte d’Ivoire, c’est particulier pour moi. Mes parents sont ivoiriens, ont vécu là-bas longtemps. Je suis né et j’ai grandi dans la culture ivoirienne, j’ai envie de représenter ce pays. On m’a dit que c’est un gros choix de carrière, mais justement, pour moi ce n’est pas un choix de carrière. Ça s’impose à moi, je ne l’ai pas fait pour donner une trajectoire à ma carrière », a expliqué Kader Meïté, dans un entretien accordé à L’Équipe.