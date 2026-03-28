Zidane, le scandale en équipe de France qu’il préfère oublier : «C’est très compliqué»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’histoire de l’équipe de France s’est construite sur des succès marquants comme les deux titres de champion du Monde en 1998 et en 2018, mais également sur certains échecs et même un scandale bien particulier qui a saccagé l’image des Bleus en 2010 : la grève de Knysna. Et Zinedine Zidane s’était prononcé sur cet épineux sujet à l’époque…

En août 2010, quelques semaines seulement après le scandale de Knysna et la grève des joueurs de l’équipe de France en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud, Zinedine Zidane avait pris la parole sur le plateau de TV5 Monde. L’ancien numéro 10 emblématique des Bleus avait réagi pour la première fois à cet épisode qui avait fait beaucoup de mal à l’image du football français, mais de son côté, Zidane faisait surtout attention dans son discours à ne pas rajouter de l’huile sur le feu.

Une star du PSG succède à Zidane : Cette performance que Karim Benzema n’a pas réussi à faire ! https://t.co/l7x7iWAlFf — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Effacer ce qu’il s’est passé là-bas » « Ça a terni le maillot de l’équipe de France bien sûr, mais aussi les joueurs qui ont été là-bas. C’est très compliqué. On ne va pas revenir sur ce qu’il s’est passé parce qu’on en a dit tellement de choses… Ils savent ce qu’ils ont fait, maintenant ce qui est important c’est de renouer avec la victoire. Essayer de renouer avec la victoire, effacer ce qu’il s’est passé là-bas et rebondir sur quelque chose de positif. C’est tout le mal que je leur souhaite », indiquait Zinedine Zidane, qui voulait donc tourner la page Knysna au plus vite pour le bien de l’équipe de France.