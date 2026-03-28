Équipe de France : Deschamps prépare une surprise avant de laisser la place à Zidane ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après 14 ans de mandat, Didier Deschamps va vivre sa dernière grande compétition avec l'Equipe de France en tant que sélectionneur. L'ancien champion du monde a connu beaucoup de succès avec les Bleus et visiblement, il a envie de finir en beauté. Souvent décrié pour son style de jeu ennuyant ces dernières années, il serait en train d'opérer quelques changements...

Jeudi soir, l'Equipe de France affrontait le Brésil dans un match amical qui s'annonçait presque comme une répétition générale avant la Coupe du monde aux Etats-Unis cet été. Les Bleus l'ont emporté 2-1 et certains observateurs mettent en avant le fait qu'il y a des choses différentes qui se passent en particulier dans le secteur offensif.

«Ça ne me concerne pas», Didier Deschamps refuse de se mêler de ce dossier qui intéresse toute la France ! https://t.co/inPeFjXGhv — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Didier Deschamps prépare du lourd pour la Coupe du monde Ces dernières années, l'Equipe de France a perdu en popularité auprès des Français et l'une des raisons principales est le manque de jeu proposé par cette équipe, moins flamboyante. Cela pourrait changer. « Il y a quand même quelques éléments qui mettent la puce à l’oreille sur le fait que Didier Deschamps est en train de positionner ses joueurs de manière offensive. On l’a déjà vu en fin d’année dernière, contre l’Ukraine mais aussi contre l’Espagne. J’ai quand même le sentiment qu’il est en train de se donner une recette supplémentaire » analyse Sarah Pitkowski dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.