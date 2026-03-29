Une star du PSG avait poussé un coup de gueule en interne (et la raison est inattendue)

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG se faisait racheter par le Qatar. Le début d’une nouvelle ère pour le club de la capitale, mais voilà qu’au début de ce projet, c’était encore loin d’être vraiment professionnel dans l’organisation. C’est alors qu’une star du PSG a souhaité remettre de l’ordre dans tout ça, n’hésitant pas à pousser différents coups de gueule.

Aujourd’hui, le PSG est à la pointe de la technologie et ce dans tous les domaines. Mais voilà que ça n’a pas toujours été le cas, y compris quand le Qatar a pris les commandes du club de la capitale. Zlatan Ibrahimovic avait ainsi connu quelques désillusions quand il avait rejoint le PSG en 2012. Arrivé en provenance du Milan AC , où on était au petit soin pour les joueurs, le Suédois a alors fait changer les choses à Paris , de quoi donner lieu à certaines scènes étonnantes.

« Les gens ont fait passer Ibra pour quelqu'un de capricieux, mais… »

Pour qu’un joueur de football performe à 100% sur un terrain, il faut que tout soit irréprochable pour lui en dehors. Zlatan Ibrahimovic l’avait bien compris et c’est ainsi qu’il avait été à l’origine de certains changements et ça avait été jusqu’à la nutrition. Ancien coéquipier du Suédois au PSG, Nicolas Douchez avait raconté pour L’Equipe Explore : « Quand t’es un joueur français, on te sort un plat de pâtes, tu prends une fourchette, t'as le plat qui vient en entier, pas grave : tu mets ton huile d'olive et ton gruyère, tu manges, c'est fini. Ibra, non. (…) Les gens ont fait passer Ibra pour quelqu'un de capricieux. Mais il n’a pas eu peur de mettre les mots sur ce qui n'allait pas pour faire changer les choses. Le truc, c’était d’essayer de gommer tout ce qui pouvait polluer la vie du joueur ».

Ancien entraîneur adjoint de Laurent Blanc au PSG, Jean-Louis Gasset avait lui dit à propos de Zlatan Ibrahimovic : « Toute l’année, Zlatan était intransigeant avec lui-même, ses équipiers, y compris avec le petit personnel, comme la femme chargée de lui faire cuire les œufs le matin. Pareil pour les pâtes al dente. Il veut que tout soit à la perfection. Cela va jusqu’à son slip préparé par l’intendant. Gare à lui s’il se trompe de taille ! ».