«Ça magouille» : Le PSG est accusé sur RMC ?

Pierrick Levallet

Le PSG fait l’objet d’une sérieuse polémique en ce moment. Le club de la capitale cherchait un moyen d’alléger son calendrier en vue de la double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions, et a fini par avoir gain de cause. Des accusations, probablement à l’encontre des champions d’Europe 2025, ont ainsi été proférées sur les antennes de RMC.

Le PSG est pris dans une nouvelle polémique en ce moment. Comme face à Chelsea, le club de la capitale cherchait un moyen d’alléger son calendrier pour aborder au mieux la double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens ont alors fait une demande particulière à la LFP.

Mercato - PSG : Une «somme importante» déjà annoncée pour le prochain transfert ? https://t.co/rMU2x47jls — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

«Ils ont montré qui étaient les chefs» Le PSG a en effet demandé le report de son choc face au RC Lens, prévu entre les rencontres aller et retour face à Liverpool. Et les Rouge-et-Bleu ont eu gain de cause puisque le match a bien été déplacé. De sérieuses accusations ont alors été proférées sur les antennes de RMC. « Le patron a tapé sur la table. Ils ont montré qui étaient les chefs. Le patron a tapé, a dit ‘c’est moi qui vous graisse la patte, vous êtes tous à la rue, vous n’êtes pas finançables’. C’est la vie. Celui qui fait les chèques, c’est le chef en général. Je ne dis pas que c’est bien, mais après je comprends les Lensois. Maintenant, c’est la règle qui n’est pas bonne. En début de saison, il faut dire ‘il n’y aura pas de bouleversements de dates quoi qu’il arrive’ » a d’abord pesté Vincent Moscato dans le Super Moscato Show.