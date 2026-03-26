Mercato - PSG : Un attaquant avait «prévu de partir», ses coéquipiers ont tout gâché !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques années, un attaquant avait acté son transfert avant la fin de la saison et espérait briller pour sa dernière au Parc des Princes. Cependant, ses coéquipiers en ont décidé autrement comme il le raconte avec encore quelques regrets bien que années soient passées.

La dernière journée du championnat de France en 1999 reste dans les annales. Et pour cause, les Girondins de Bordeaux se déplacent au Parc des Princes et s'ils battent le PSG, ils seront champions aux dépens de... l'OM ! Les Bordelais s'imposent grâce à un but de Pascal Feindouno dans les dernières minutes (3-2). Dans les années qui ont suivi, plusieurs joueurs du PSG ont avoué qu'ils n'ont pas joué le jeu à 100%, espérant priver l'OM du titre, ce qui est arrivé. Mais cela agace Marco Simone. Capitaine du PSG à l'époque, l'attaquant italien avait acté son transfert à l'AS Monaco en fin de saison et voulait donc briller pour sa dernière au Parc. Mais ses coéquipiers en ont décidé autrement.

🎙 Rétro : Marco Simone revient sur sa relation affective avec le club et son public 🔴🔵



📣 « Mon départ de l’AC Milan pour le PSG ? Je ne l’ai jamais perçu comme une régression. […] J’étais en recherche d’un nouveau challenge. J’ai reçu deux offres comparables. L’une de… pic.twitter.com/1n8sOth21K — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) February 24, 2026

Marco Simone regrette sa dernière au Parc « On avait fait une saison moyenne, mais on était les juges du championnat quasiment, car le championnat s’est joué entre Marseille et Bordeaux. Et nous, on recevait Marseille l’avant dernier match. Entre Marseille et Bordeaux, il y a un point, deux points d’écart. Pour nous, au-delà que ce soit Bordeaux ou Marseille, c’était important de gagner ces matches-là. Forcément, on aurait pu empêcher Marseille de gagner le titre. J’avais déjà trouvé un accord avec l’AS Monaco, j’avais prévu de partir, donc je voulais vraiment laisser un souvenir indélébile aux supporters. Je voulais gagner ces matches-là. C’est moi qui marque, on perdait 1-0, c’est moi qui ai marqué l’égalisation contre Marseille. Après le but, je vais vers le virage où sont les supporters de Marseille, j’enlève mon maillot, et je montre mon ‘Batman’ (tatouage qu’il a sur le bras). Là, j’ai reçu des trucs… Tout ce qu’ils avaient dans les poches, les supporters marseillais me les ont envoyés. Briquets, bouteilles, chaussures… », confie-t-il pour Addict O Foot avant de poursuivre.