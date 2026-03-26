Mercato - PSG : Un attaquant avait «prévu de partir», ses coéquipiers ont tout gâché !

Il y a quelques années, un attaquant avait acté son transfert avant la fin de la saison et espérait briller pour sa dernière au Parc des Princes. Cependant, ses coéquipiers en ont décidé autrement comme il le raconte avec encore quelques regrets bien que années soient passées.
La dernière journée du championnat de France en 1999 reste dans les annales. Et pour cause, les Girondins de Bordeaux se déplacent au Parc des Princes et s'ils battent le PSG, ils seront champions aux dépens de... l'OM ! Les Bordelais s'imposent grâce à un but de Pascal Feindouno dans les dernières minutes (3-2). Dans les années qui ont suivi, plusieurs joueurs du PSG ont avoué qu'ils n'ont pas joué le jeu à 100%, espérant priver l'OM du titre, ce qui est arrivé. Mais cela agace Marco Simone. Capitaine du PSG à l'époque, l'attaquant italien avait acté son transfert à l'AS Monaco en fin de saison et voulait donc briller pour sa dernière au Parc. Mais ses coéquipiers en ont décidé autrement.
Marco Simone regrette sa dernière au Parc
« On avait fait une saison moyenne, mais on était les juges du championnat quasiment, car le championnat s’est joué entre Marseille et Bordeaux. Et nous, on recevait Marseille l’avant dernier match. Entre Marseille et Bordeaux, il y a un point, deux points d’écart. Pour nous, au-delà que ce soit Bordeaux ou Marseille, c’était important de gagner ces matches-là. Forcément, on aurait pu empêcher Marseille de gagner le titre. J’avais déjà trouvé un accord avec l’AS Monaco, j’avais prévu de partir, donc je voulais vraiment laisser un souvenir indélébile aux supporters. Je voulais gagner ces matches-là. C’est moi qui marque, on perdait 1-0, c’est moi qui ai marqué l’égalisation contre Marseille. Après le but, je vais vers le virage où sont les supporters de Marseille, j’enlève mon maillot, et je montre mon ‘Batman’ (tatouage qu’il a sur le bras). Là, j’ai reçu des trucs… Tout ce qu’ils avaient dans les poches, les supporters marseillais me les ont envoyés. Briquets, bouteilles, chaussures… », confie-t-il pour Addict O Foot avant de poursuivre.
«Mais après, on est onze…»
« On gagne ce classico contre Marseille, et le dernier match on a joué contre Bordeaux. Bordeaux est devant d’un point, et donc… Si les Girondins gagnaient contre nous, ils étaient Champions de France, Marseille jouait à l’extérieur (à Nantes). Marseille gagne, et nous, c’est malheureux à dire, je pense que la plupart des joueurs a enlevé le pied de l’accélérateur pour aider un peu Bordeaux. Chose que moi je n’ai pas fait parce que c’était mon dernier match au Parc des Princes. J’étais le capitaine en plus, et j’avais dit à tout le monde "faites ce que vous voulez mais moi, je vais jouer à 100%, je veux terminer la saison comme ça". Mais après, on est onze… », ajoute Marco Simone.