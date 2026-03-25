Mercato - PSG : L’histoire d’argent qui va faire les affaires de Paris pour un transfert ?

Pierrick Levallet

Le PSG travaille déjà sur son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale entendrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour apporter de la profondeur à son effectif. Les champions d’Europe 2025 pourraient d’ailleurs profiter d’une histoire d’argent pour mettre la main sur un joueur en particulier.

Ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, le PSG a parfois manqué de profondeur dans son effectif. Le club de la capitale souhaiterait donc remédier à ce problème l’été prochain. Les dirigeants parisiens travailleraient sur leur recrutement pour la fenêtre des transferts à venir. Et un nom en particulier a été évoqué ces derniers jours.

Mercato - PSG : Ce joueur de l'équipe de France ok pour signer à Paris ? https://t.co/0P5U4XFsSG — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Le PSG s'intéresse à un joueur important de Premier League En effet, le PSG serait intéressé par Enzo Fernandez. Sous contrat jusqu’en juin 2032 avec Chelsea, l’international argentin négocierait avec les Blues pour une éventuelle prolongation. Le milieu de terrain de 25 ans pourrait se laisser tenter par l’idée de poursuivre l’aventure en Premier League en cas de revalorisation salariale. Mais cette question d’argent pourrait également profiter au PSG pour son transfert.