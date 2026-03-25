Mercato - PSG : L’histoire d’argent qui va faire les affaires de Paris pour un transfert ?

Le PSG travaille déjà sur son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale entendrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour apporter de la profondeur à son effectif. Les champions d’Europe 2025 pourraient d’ailleurs profiter d’une histoire d’argent pour mettre la main sur un joueur en particulier.
Ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, le PSG a parfois manqué de profondeur dans son effectif. Le club de la capitale souhaiterait donc remédier à ce problème l’été prochain. Les dirigeants parisiens travailleraient sur leur recrutement pour la fenêtre des transferts à venir. Et un nom en particulier a été évoqué ces derniers jours.
Le PSG s'intéresse à un joueur important de Premier League
En effet, le PSG serait intéressé par Enzo Fernandez. Sous contrat jusqu’en juin 2032 avec Chelsea, l’international argentin négocierait avec les Blues pour une éventuelle prolongation. Le milieu de terrain de 25 ans pourrait se laisser tenter par l’idée de poursuivre l’aventure en Premier League en cas de revalorisation salariale. Mais cette question d’argent pourrait également profiter au PSG pour son transfert.
«Enzo pourrait être ouvert à un départ cet été si...»
« C’est une histoire de contrat entre Chelsea et Enzo Fernandez. Pour le moment, il n’y a pas d’accord sur un nouveau contrat. Et s’il y a une bonne opportunité, Enzo pourrait être ouvert à un départ cet été. Mais n’oublions pas le point de vue de Chelsea. Il est encore sous contrat pour un moment, c’est un joueur crucial pour eux, et évidemment, il a un salaire important. Donc Chelsea reste maître de la situation, et ce sera à eux de décider ce qu’ils voudront faire avec Enzo Fernandez » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Reste maintenant à voir comment Chelsea gérera le dossier Enzo Fernandez sur le mercato. Le PSG, de son côté, va très certainement se tenir à l’affût pour le champion du monde 2022.