Mercato - Real Madrid : Une star avec Antoine Griezmann ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis plusieurs années, cette star porte le maillot du Real Madrid considéré par beaucoup comme étant le plus grand club du monde. Néanmoins, sa situation contractuelle n’est pas idyllique faisant naître de sérieuses spéculations autour de son avenir à la Casa Blanca. Au point de suivre l’exemple d’Antoine Griezmann en Major League Soccer ?

Cette semaine a marqué la fin du feuilleton Antoine Griezmann qui animait l’actualité transfert de l’Atletico de Madrid depuis de longues semaines. Certes, le champion du monde tricolore prolongeait son bail en juin dernier jusqu’en 2027, mais il ne l’honorera certainement pas. Une dernière ligne droite pour une dernière danse sous le maillot des Colchoneros avec pourquoi pas une Coupe du roi ou bien une victoire finale en Ligue des champions avant de s’en aller vivre son rêve américain.

Nos queda un último baile, Grizi ❤️🤍 pic.twitter.com/Jq7AthjYK1 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Antoine Griezmann a dit oui à Orlando City Cette semaine, le départ d’Antoine Griezmann pour la Major League Soccer à compter de l’été 2026 a été officialisé. Le grand fan des sports US qu’est l’ex-attaquant de l’équipe de France s’installera avec sa famille en Floride pour porter les couleurs d’Orlando City jusqu’en 2028 avec une option pour une saison supplémentaire à savoir 2029. Griezmann rejoindra donc d’autres grands noms du football en MLS tels que Lionel Messi, Sergio Busquets ou encore Luis Suarez et Hugo Lloris.