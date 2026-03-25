Mercato - Real Madrid : Une star avec Antoine Griezmann ?

Depuis plusieurs années, cette star porte le maillot du Real Madrid considéré par beaucoup comme étant le plus grand club du monde. Néanmoins, sa situation contractuelle n’est pas idyllique faisant naître de sérieuses spéculations autour de son avenir à la Casa Blanca. Au point de suivre l’exemple d’Antoine Griezmann en Major League Soccer ?
Cette semaine a marqué la fin du feuilleton Antoine Griezmann qui animait l’actualité transfert de l’Atletico de Madrid depuis de longues semaines. Certes, le champion du monde tricolore prolongeait son bail en juin dernier jusqu’en 2027, mais il ne l’honorera certainement pas. Une dernière ligne droite pour une dernière danse sous le maillot des Colchoneros avec pourquoi pas une Coupe du roi ou bien une victoire finale en Ligue des champions avant de s’en aller vivre son rêve américain.
Antoine Griezmann a dit oui à Orlando City
Cette semaine, le départ d’Antoine Griezmann pour la Major League Soccer à compter de l’été 2026 a été officialisé. Le grand fan des sports US qu’est l’ex-attaquant de l’équipe de France s’installera avec sa famille en Floride pour porter les couleurs d’Orlando City jusqu’en 2028 avec une option pour une saison supplémentaire à savoir 2029. Griezmann rejoindra donc d’autres grands noms du football en MLS tels que Lionel Messi, Sergio Busquets ou encore Luis Suarez et Hugo Lloris.
«Griezmann est un grand joueur (…) Pour ma part, je ne pense qu'au Real Madrid et à y rester longtemps»
Se pourrait-il que Vinicius Jr se laisse tenter par le départ d’Antoine Griezmann en MLS ? Pas vraiment si l’on se fie à ses déclarations en conférence de presse ce mercredi. « Griezmann est un grand joueur, il a fait une belle carrière en Espagne, ainsi qu'en équipe de France. Je l'apprécie beaucoup, j'aime tout ce qu'il a accompli au cours de sa carrière. Je pense qu'il apportera beaucoup à la ligue. Pour ma part, je ne pense qu'au Real Madrid et à y rester longtemps ». a assuré l’attaquant du Real Madrid sous contrat jusqu’en juin 2027.