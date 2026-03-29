PSG : «Il faut arrêter», les accusations qui font réagir Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

Le PSG fait l’objet d’une nouvelle polémique depuis quelques jours. Le club de la capitale avait demandé le report de son match contre le RC Lens, et a eu gain de cause. De nombreuses accusations ont alors été proférées à ce sujet. Et ces dernières n’ont pas manqué de faire réagir un certain Pierre Ménès.

Depuis quelques jours maintenant, le PSG est au coeur d’une nouvelle polémique. Le club de la capitale souhaitait alléger son calendrier pour pouvoir aborder au mieux sa double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu ont alors demandé le report du choc contre le RC Lens en Ligue 1, et ont eu gain de cause. La LFP a déplacé la rencontre au mois de mai. Des accusations ont alors été proférées, visant notamment l’avantage conféré à la Ligue au PSG. Et ces dernières n’ont pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.

Une star du PSG avait poussé un coup de gueule en interne (et la raison est inattendue) https://t.co/XduPyR9lL3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

«L'indice UEFA est quand même quelque chose d'extrêmement important» « Je ne comprends pas ce truc qui fait que maintenant on est là à gueuler sur le fait que les clubs puissent être avantagés par un report. Après tout, l'indice UEFA est quand même quelque chose d'extrêmement important. En France, on a grâce à nos résultats, et je suis désolé de le dire, "grâce à nos résultats", ça veut dire surtout grâce aux résultats du PSG puisque c'est le PSG qui ramène l'écrasante majorité des points UEFA. On a quand même un club de plus en Ligue des Champions. Ça rapporte de l'argent aux clubs qui la jouent. Prenons l'exemple de Lens qui n'est pas un club riche et qui est un club indépendant » a d’abord lancé l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube.