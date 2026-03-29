Humilié à l'étranger, un joueur du PSG continue de sombrer : «Il est catastrophique»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En cette période de trêve internationale, plusieurs joueurs du PSG sont concernés, et certains par des matches très importants puisque toutes les nations ne sont pas encore qualifiées pour la Coupe du monde. Et l'une d'elles a dit adieu à son rêve, notamment à cause d'un joueur du PSG.

L'Ukraine pouvait encore rêver de se qualifier pour la Coupe du monde. Mais pour cela, il fallait dominer la Suède en demi-finale des barrages. Mais ce sont bien le Scandinaves qui se sont imposés (3-1) grâce à un triplé de Viktor Gyökeres. L'attaquant d'Arsenal a fait vivre un enfer Illia Zabarnyi. Le joueur du PSG continuer de sombrer au point d'obtenir la note de 2/10 dans le média Tribuna.

ℹ️🇺🇦 L’Ukraine n’est pas qualifié pour la Coupe du Monde avec plusieurs erreurs de Zabarnyi qui a permis à Gyökeres de mettre un triple. pic.twitter.com/kqdb76S9bQ — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 26, 2026

Zabarnyi prend très cher dans la presse ukrainienne « Un match catastrophique. Malheureusement, Zabarnyi continue de régresser en équipe nationale : il n’est plus que l’ombre de l’Ilya qui, même lors de matchs ratés, se distinguait par son bon jeu. Le premier but encaissé : un duel perdu face à Gyökeres, qui a permis à cette attaque de se développer. Le deuxième but : il n'a de nouveau pas anticipé la trajectoire du ballon, comme contre l'Azerbaïdjan. Le troisième but : il n'y est pas étranger non plus. Un triplé. Mais il y a un bémol », peut-on lire sur e site comme le rapporte CulturePSG.