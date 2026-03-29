Humilié à l'étranger, un joueur du PSG continue de sombrer : «Il est catastrophique»

En cette période de trêve internationale, plusieurs joueurs du PSG sont concernés, et certains par des matches très importants puisque toutes les nations ne sont pas encore qualifiées pour la Coupe du monde. Et l'une d'elles a dit adieu à son rêve, notamment à cause d'un joueur du PSG.
L'Ukraine pouvait encore rêver de se qualifier pour la Coupe du monde. Mais pour cela, il fallait dominer la Suède en demi-finale des barrages. Mais ce sont bien le Scandinaves qui se sont imposés (3-1) grâce à un triplé de Viktor Gyökeres. L'attaquant d'Arsenal a fait vivre un enfer Illia Zabarnyi. Le joueur du PSG continuer de sombrer au point d'obtenir la note de 2/10 dans le média Tribuna.
Zabarnyi prend très cher dans la presse ukrainienne
« Un match catastrophique. Malheureusement, Zabarnyi continue de régresser en équipe nationale : il n’est plus que l’ombre de l’Ilya qui, même lors de matchs ratés, se distinguait par son bon jeu. Le premier but encaissé : un duel perdu face à Gyökeres, qui a permis à cette attaque de se développer. Le deuxième but : il n'a de nouveau pas anticipé la trajectoire du ballon, comme contre l'Azerbaïdjan. Le troisième but : il n'y est pas étranger non plus. Un triplé. Mais il y a un bémol », peut-on lire sur e site comme le rapporte CulturePSG.
«Un match catastrophique»
Mais ce n'est pas tout puisque Football.ua, un autre site ukrainien, inflige également la note de 2/10 à Illia Zabarnyi, présentant sa prestation comme un naufrage : « Il n'y a même pas lieu de s'attarder sur la prestation de notre capitaine ce soir, car ce fut un véritable fiasco. Zabarny doit assumer la responsabilité des trois buts encaissés, car à ce niveau, avoir peur de jouer de la tête est tout simplement ridicule. De plus, il faut également analyser la concentration d’Ilya dans le contexte de l’action de Tymchyk lors du troisième but encaissé. »