Mercato - PSG : Ce joueur va quitter Paris (et le montant du transfert a de quoi surprendre) 

Lors du prochain mercato estival, le PSG devrait se montrer ambitieux et plusieurs joueurs sont susceptibles de débarquer à Paris. Le club de la capitale va aussi se séparer de certains éléments. Un joueur aurait d’ailleurs de grandes chances de quitter le champion de France, mais le prix du transfert a de quoi étonner.
Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG a déjà son plan en tête. Contrairement à l’été dernier, le club de la capitale souhaiterait davantage renforcer son effectif. Selon les informations de RMC Sport, plusieurs joueurs importants pourraient arriver à Paris. Parmi les cibles de Luis Campos, on retrouve Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi ou bien encore Yan Diomande.
Un attaquant va quitter le PSG
Le PSG va donc recruter, mais certains joueurs vont également quitter Paris. Le club de la capitale devrait se séparer de certains éléments prêtés actuellement et selon la Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani devrait aller voir ailleurs. La Juventus de Turin serait sur les rangs pour tenter de faire revenir l’ancien Nantais, qui était prêté à la Vieille Dame en seconde partie de saison dernière. Le journal italien avance même que le PSG pourrait se contenter d’un transfert de l’ordre de 38M€ pour son international français. Un montant relativement bas pour un joueur qui avait été acheté 95M€ à Francfort lors du mercato estival 2023 et qui n’est âgé que de 27 ans.
Kolo Muani est prêté à Tottenham
L’été dernier, Randal Kolo Muani était tout proche d’être définitivement transféré à la Juventus de Turin, mais l’opération était tombée à l’eau à la dernière minute. L’attaquant avait finalement été prêté par le PSG à Tottenham et cela n’est pas une réussite. Le Français n’est pas titulaire en Angleterre et il n’a joué que 1769 minutes toutes compétitions confondues. Il a inscrit quatre buts en Ligue des champions, mais seulement un en Premier League, ce qui ne devrait pas pousser les Spurs à l’acheter. Son avenir devrait donc s’inscrire du côté de l’Italie, à moins qu’un autre prétendant ne décide de s’immiscer dans le dossier. Affaire à suivre…