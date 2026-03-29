Mercato - PSG : Ce joueur va quitter Paris (et le montant du transfert a de quoi surprendre) 

Alexis Brunet

Lors du prochain mercato estival, le PSG devrait se montrer ambitieux et plusieurs joueurs sont susceptibles de débarquer à Paris. Le club de la capitale va aussi se séparer de certains éléments. Un joueur aurait d’ailleurs de grandes chances de quitter le champion de France, mais le prix du transfert a de quoi étonner.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG a déjà son plan en tête. Contrairement à l’été dernier, le club de la capitale souhaiterait davantage renforcer son effectif. Selon les informations de RMC Sport, plusieurs joueurs importants pourraient arriver à Paris. Parmi les cibles de Luis Campos, on retrouve Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi ou bien encore Yan Diomande.

Après son transfert, rien ne s'arrange : Un joueur du PSG vit un calvaire dans son pays https://t.co/sXDHRdwBbN — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Un attaquant va quitter le PSG Le PSG va donc recruter, mais certains joueurs vont également quitter Paris. Le club de la capitale devrait se séparer de certains éléments prêtés actuellement et selon la Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani devrait aller voir ailleurs. La Juventus de Turin serait sur les rangs pour tenter de faire revenir l’ancien Nantais, qui était prêté à la Vieille Dame en seconde partie de saison dernière. Le journal italien avance même que le PSG pourrait se contenter d’un transfert de l’ordre de 38M€ pour son international français. Un montant relativement bas pour un joueur qui avait été acheté 95M€ à Francfort lors du mercato estival 2023 et qui n’est âgé que de 27 ans.