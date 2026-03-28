«Je ne dis rien au club…» : Ce secret qu'il a caché au PSG, avec une issue improbable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Une carrière de footballeur regorge souvent d'anecdotes et de secrets inavoués que certains n'osent dévoiler qu'une fois les crampons rangés. C'est le cas de Claude Barrabé, ancien gardien du PSG, qui a caché une information importante le concernant au moment de ses débuts professionnels. Il raconte.

Depuis des années, L'Equipe interroge régulièrement des anciens joueurs qui reviennent en détail sur leur carrière de joueur pour partager leur expérience et évoquer des moments marquants. Cela donne lieu parfois à des révélations incroyables comme c'est le cas pour Claude Barrabé. L'actuel sélectionneur de l'Equipe de France de beach soccer s'est confié en 2024 sur son expérience, évoquant notamment son passage au PSG.

Mercato - PSG : C’est décidé pour l’avenir de Luis Enrique, «ça ne fait plus de doute» https://t.co/bMaDPP70LP — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Première expérience professionnelle à 20 ans avec le PSG Formé à l'INF Vichy, Claude Barrabé débarque au PSG en 1986 dans l'idée d'apporter une doublure de qualité à Joël Bats, le gardien titulaire du club de la capitale à ce moment-là. Mais les débuts professionnels de Barrabé prennent une tournure exceptionnelle lorsqu'il est appelé pour remplacer son coéquipier à 20 ans seulement. « Joël Bats s'est blessé lors d'un OM-PSG. Le lundi, Gérard Houllier me dit : "Prépare-toi, c'est toi qui vas jouer". Mon premier match pro à 20 ans (PSG-Auxerre, 5 décembre 1986, 0-0) ! » se souvient-il. Il aurait pu ne jamais disputer ce match...