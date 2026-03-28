«Je ne dis rien au club…» : Ce secret qu'il a caché au PSG, avec une issue improbable !

Une carrière de footballeur regorge souvent d'anecdotes et de secrets inavoués que certains n'osent dévoiler qu'une fois les crampons rangés. C'est le cas de Claude Barrabé, ancien gardien du PSG, qui a caché une information importante le concernant au moment de ses débuts professionnels. Il raconte.
Depuis des années, L'Equipe interroge régulièrement des anciens joueurs qui reviennent en détail sur leur carrière de joueur pour partager leur expérience et évoquer des moments marquants. Cela donne lieu parfois à des révélations incroyables comme c'est le cas pour Claude Barrabé. L'actuel sélectionneur de l'Equipe de France de beach soccer s'est confié en 2024 sur son expérience, évoquant notamment son passage au PSG.
Première expérience professionnelle à 20 ans avec le PSG
Formé à l'INF Vichy, Claude Barrabé débarque au PSG en 1986 dans l'idée d'apporter une doublure de qualité à Joël Bats, le gardien titulaire du club de la capitale à ce moment-là. Mais les débuts professionnels de Barrabé prennent une tournure exceptionnelle lorsqu'il est appelé pour remplacer son coéquipier à 20 ans seulement. « Joël Bats s'est blessé lors d'un OM-PSG. Le lundi, Gérard Houllier me dit : "Prépare-toi, c'est toi qui vas jouer". Mon premier match pro à 20 ans (PSG-Auxerre, 5 décembre 1986, 0-0) ! » se souvient-il. Il aurait pu ne jamais disputer ce match...
Le secret incroyable caché au PSG
Tout juste champion de France, le PSG fait alors démarrer son jeune Claude Barrabé, qui connaîtra finalement 6 titularisations avec le club de la capitale jusqu'à son départ en 1988. Mais c'est bien cette grande première qui retient toute l'attention de l'ancien gardien. « À l'entraînement, le mercredi je me pète la troisième phalange du majeur gauche. Je ne dis rien au club. Je vais voir un médecin à Paris : "Vous avez une fracture, faut opérer. Ça va pas vous gêner pour travailler ?"... Alors j'ai attaché le majeur avec l'annulaire, j'ai coupé le gant et je l'ai strappé pour que ça ne se voit pas. J'ai joué quatre matches avec neuf doigts... sans prendre un but ! Si je ne fais pas ça, peut-être que ma carrière ne commence jamais » ajoute-t-il. L'histoire est d'autant plus incroyable qu'il parvient donc à conserver sa cage inviolée même blessé !