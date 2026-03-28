C'est officiel pour ce crack, et ça ne va pas plaire à ce joueur du PSG !

Comme de nombreux joueurs avant lui, un jeune talent était courtisé par deux sélections différentes et a fini par prendre position. Ce samedi, le principal intéressé a annoncé sa décision, qui ne devrait pas faire plaisir à un joueur du PSG, puisque ce dernier n’aura pas le plaisir d’évoluer avec lui en équipe nationale.
S’il est aujourd’hui le capitaine du Maroc avec lequel il compte 94 sélections, Achraf Hakimi aurait pu jouer pour une autre nation. Étant né à Madrid, le latéral droit du PSG avait la possibilité de représenter l’Espagne, mais a choisi le pays de ses parents.
L’Espagne plutôt que le Maroc pour Thiago Pitarch
« Oui, il y a eu des moments dans ma jeunesse. Il y a eu des contacts, je suis aussi allé faire un essai dans l'équipe nationale espagnole, avec De la Fuente. J'ai passé quelques jours à Las Rozas et j'ai vu que ce n'était pas le bon endroit pour moi, je ne me sentais pas chez moi. Ce n'était pas à cause de quelque chose en particulier, mais à cause de ce que je ressentais, parce que ce n'était pas ce que j'avais appris et vécu chez moi, à savoir la culture arabe, le fait d'être marocain. Je voulais être ici », expliquait Achraf Hakimi auprès de Marca en 2022. Une situation dans laquelle se retrouvait également Thiago Pitarch, mais ce dernier a fait un choix différent.
« Mon rêve est de faire mes débuts en équipe nationale A »
Courtisée par le Maroc et l’Espagne, la pépite du Real Madrid a annoncé son choix ce samedi. « Mon rêve est de faire mes débuts en équipe nationale A et de remporter un premier titre. Je travaille pour cela. Si je suis ici, c’est parce que je veux y arriver, petit à petit. Je me suis toujours battu pour cela, c’est un rêve que je suis en train de réaliser », a-t-il déclaré, dans une vidéo diffusée sur le compte X de la Roja. Contrairement à Achraf Hakimi, Thiago Pitarch ne devrait donc porter les couleurs du Maroc, même si Yassine Bounou lui avait ouvert la porte, vendredi après le match nul face à l’Équateur : « Il fera ce qu’il juge bon, car il a de la famille ici et en Espagne. Tout joueur ayant des liens avec le Maroc est le bienvenu. Et encore plus s’il s’agit d’un joueur du Real Madrid. Nous allons l’accueillir à bras ouverts. »