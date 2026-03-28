C'est officiel pour ce crack, et ça ne va pas plaire à ce joueur du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme de nombreux joueurs avant lui, un jeune talent était courtisé par deux sélections différentes et a fini par prendre position. Ce samedi, le principal intéressé a annoncé sa décision, qui ne devrait pas faire plaisir à un joueur du PSG, puisque ce dernier n’aura pas le plaisir d’évoluer avec lui en équipe nationale.

S’il est aujourd’hui le capitaine du Maroc avec lequel il compte 94 sélections, Achraf Hakimi aurait pu jouer pour une autre nation. Étant né à Madrid, le latéral droit du PSG avait la possibilité de représenter l’Espagne, mais a choisi le pays de ses parents.

L’Espagne plutôt que le Maroc pour Thiago Pitarch « Oui, il y a eu des moments dans ma jeunesse. Il y a eu des contacts, je suis aussi allé faire un essai dans l'équipe nationale espagnole, avec De la Fuente. J'ai passé quelques jours à Las Rozas et j'ai vu que ce n'était pas le bon endroit pour moi, je ne me sentais pas chez moi. Ce n'était pas à cause de quelque chose en particulier, mais à cause de ce que je ressentais, parce que ce n'était pas ce que j'avais appris et vécu chez moi, à savoir la culture arabe, le fait d'être marocain. Je voulais être ici », expliquait Achraf Hakimi auprès de Marca en 2022. Une situation dans laquelle se retrouvait également Thiago Pitarch, mais ce dernier a fait un choix différent.

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