Kylian Mbappé et son genou : Nouveaux témoignages au Real Madrid, et ça ne s’arrange pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, Kylian Mbappé a parfois connu quelques soucis physiques au Real Madrid. L'attaquant français a été pris en charge notamment pour son genou en décembre dernier mais le staff médical du club espagnol s'est trompé de genou. Depuis la confiance est un peu rompue et Mbappé n'est pas le seul dans ce cas-là.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid a dû composer avec de nombreuses blessures. Au total, c'est presque l'effectif entier qui est passé entre les mains du staff médical madrilène. Mais les récentes histoires ont renforcé le manque de confiance des joueurs envers ces médecins qui se sont rendus coupables d'erreurs de diagnostic. En interne, la situation est difficile...

«Arrêtez vos bêtises» : La polémique Mbappé le fait craquer sur RMC ! https://t.co/9WfHEKPfJL — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Gros problème au Real Madrid avec le staff médical Au vu du statut du club à l'échelle internationale, le Real Madrid a les moyens de s'entourer d'un staff médical très compétent et irréprochable. Mais visiblement, ce n'est pas forcément le cas puisque Kylian Mbappé a dû attendre trois mois avant d'obtenir un bon diagnostic concernant son genou gauche, alors que des examens avaient été réalisés sur le droit. Forcément, il est impossible d'éprouver une confiance aveugle désormais après autant de problèmes révélés.