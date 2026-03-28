Kylian Mbappé et son genou : Nouveaux témoignages au Real Madrid, et ça ne s’arrange pas !

Cette saison, Kylian Mbappé a parfois connu quelques soucis physiques au Real Madrid. L'attaquant français a été pris en charge notamment pour son genou en décembre dernier mais le staff médical du club espagnol s'est trompé de genou. Depuis la confiance est un peu rompue et Mbappé n'est pas le seul dans ce cas-là.
Depuis le début de la saison, le Real Madrid a dû composer avec de nombreuses blessures. Au total, c'est presque l'effectif entier qui est passé entre les mains du staff médical madrilène. Mais les récentes histoires ont renforcé le manque de confiance des joueurs envers ces médecins qui se sont rendus coupables d'erreurs de diagnostic. En interne, la situation est difficile...
Gros problème au Real Madrid avec le staff médical
Au vu du statut du club à l'échelle internationale, le Real Madrid a les moyens de s'entourer d'un staff médical très compétent et irréprochable. Mais visiblement, ce n'est pas forcément le cas puisque Kylian Mbappé a dû attendre trois mois avant d'obtenir un bon diagnostic concernant son genou gauche, alors que des examens avaient été réalisés sur le droit. Forcément, il est impossible d'éprouver une confiance aveugle désormais après autant de problèmes révélés.
Tensions en interne au Real Madrid
D'après les informations rapportées par RMC, au-delà des joueurs, l'entourage n'hésite pas à émettre des doutes quant à la qualité du staff médical du Real Madrid. Plusieurs membres ont confié que ce n'était pas « à la hauteur du club » et la confiance semble coupée chez certains joueurs. Depuis le début de la saison, les communiqués médicaux publiés par le club se sont multipliés. « C’est vraiment compliqué » confie même un proche du vestiaire. Reste à savoir désormais comment le Real Madrid réagira concernant son staff médical car Kylian Mbappé n'est pas le seul joueur à avoir été victime d'un mauvais diagnostic. Le club a encore une fin de saison chargée que ce soit en Liga ou en Ligue des champions.