Kylian Mbappé trahit le Real Madrid : La presse espagnole se lâche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait quelques jours que Kylian Mbappé est au cœur d'une polémique suite à la façon dont son genou a été soigné. Et alors que le Real Madrid vit une situation assez embarrassante, les journalistes espagnols estiment que Mbappé a trahi le Real.

La blessure de Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Il faut dire que Daniel Riolo a récemment révélé que le Real Madrid avait soigné le mauvais genou de l'attaquant français. Des révélations qui ont évidemment fait scandale, malgré le démenti public du joueur. Toutefois, le journaliste espagnol Miguel Ángel Chazarri accuse Kylian Mbappé d'avoir fait fuiter les informations pour humilier le Real Madrid.

❌ "CE N'EST PAS VRAI !"



🇫🇷 Kylian Mbappé dément les spéculations sur l'auscultation du mauvais genou par les équipes médicales du Real Madrid. pic.twitter.com/sA0Yh3I5HQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 25, 2026

Mbappé prend cher en Espagne « Mbappé a fait fuiter ces informations parce qu’il veut accuser le Real Madrid, c’est évident. Il veut s’en prendre au club et se sauver lui-même, ce qui est différent », assure-t-il auprès de La Cadena SER. Javier Herráez va lui encore plus loin : « Il a fait machine arrière (…) Ce n’est pas un détail. Mbappé est soigné dans le meilleur club du monde pour une blessure contractée en décembre. On y trouve d’excellents professionnels, et leur travail est irréprochable. On parle d’un manque de communication, mais le problème vient de Mbappé lui-même ».