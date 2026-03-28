Kylian Mbappé trahit le Real Madrid : La presse espagnole se lâche !

Cela fait quelques jours que Kylian Mbappé est au cœur d'une polémique suite à la façon dont son genou a été soigné. Et alors que le Real Madrid vit une situation assez embarrassante, les journalistes espagnols estiment que Mbappé a trahi le Real.
La blessure de Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Il faut dire que Daniel Riolo a récemment révélé que le Real Madrid avait soigné le mauvais genou de l'attaquant français. Des révélations qui ont évidemment fait scandale, malgré le démenti public du joueur. Toutefois, le journaliste espagnol Miguel Ángel Chazarri accuse Kylian Mbappé d'avoir fait fuiter les informations pour humilier le Real Madrid.
Mbappé prend cher en Espagne
« Mbappé a fait fuiter ces informations parce qu’il veut accuser le Real Madrid, c’est évident. Il veut s’en prendre au club et se sauver lui-même, ce qui est différent », assure-t-il auprès de La Cadena SER. Javier Herráez va lui encore plus loin : « Il a fait machine arrière (…) Ce n’est pas un détail. Mbappé est soigné dans le meilleur club du monde pour une blessure contractée en décembre. On y trouve d’excellents professionnels, et leur travail est irréprochable. On parle d’un manque de communication, mais le problème vient de Mbappé lui-même ».
«Il veut accuser le Real Madrid»
Enfin, Antonio Romero, autre journaliste de la Cadena Ser, s’attaque également à Kylian Mbappé : « Il est clair que l’attention se porte sur sa blessure au genou, qui a fragilisé le Real Madrid. Au-delà de son erreur et du fait qu’il ait ignoré le staff médical, je pense que Mbappé a fait preuve d’égoïsme en ne prenant pas en compte la gravité de sa blessure et en voulant absolument battre un record qu’il juge très important. Il semble que depuis son arrivée, il se préoccupe davantage du Kylian FC que d’être l’attaquant de l’équipe la plus titrée d’Europe. Il pense plus à lui qu’au Real Madrid. »