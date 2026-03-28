Kylian Mbappé et le Real Madrid : Nouveau malaise après le fiasco au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Embourbé en plein cœur d’une polémique concernant sa blessure au genou survenue en début d’année, Kylian Mbappé n’échappe pas aux critiques. La presse espagnole se montre de plus en plus véhémente à l’égard de l’attitude du Français sur le terrain, ce qui n’est pas sans rappeler la fin d’aventure du Bondynois au PSG. Explications.

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé est visé par une polémique. Et pour cause, le Real Madrid aurait ausculté le mauvais genou du Français lors de sa blessure survenue il y a plusieurs semaines. Face à la presse ce mercredi, le capitaine de l’équipe de France a démenti ces informations, même si certains estiment qu’il s’agit là d’un acte de protection envers son club. Quoi qu’il en soit, le retour à la compétition de Mbappé avec le Real Madrid n’a pas été fameux. Entré en jeu en seconde période face à l’Atlético de Madrid avant la trêve, le Français a été pointé du doigt par les supporters et par la presse espagnole concernant ses manques de repli défensif.

🇪🇸👀 Andres Onrubia, correspondant en France de la Cadena Ser, fait le point sur l'affaire Mbappé et sur le traitement des médias espagnols : "Le Real n'a pas démenti l'erreur de diagnostic." pic.twitter.com/IojJSgX7EI — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 27, 2026

« La personnalité de Kylian Mbappé agace au Real et dans votre pays, comme elle a pu déranger en France et au PSG » Présent sur le plateau de son émission Rothen S’enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a analysé ces critiques accompagné du journaliste espagnol Andres Onrubia. « Sur tout ce qui a pu sortir concernant sa blessure, pour moi, il faut faire confiance au joueur. Il a décidé de communiquer là-dessus en disant ‘j’ai plus mal’, c’est la réalité quand tu le vois jouer comme hier, ‘les infos sont fausses’. Donc moi je fais confiance au joueur. Par contre de ton côté Andres et du côté des journalistes espagnols, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que la personnalité de Kylian Mbappé agace au Real et dans votre pays, comme elle a pu déranger en France et au PSG », a ainsi confié l’ancien joueur du PSG.