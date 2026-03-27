Kylian Mbappé : La fin d’une longue histoire est annoncée pour cet été !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été prochain, Kylian Mbappé tentera de mener l’équipe de France jusqu’à une troisième finale de Coupe du monde d'affilée aux Etats-Unis, avec celle gagnée contre la Croatie et l’autre perdue face à l’Argentine. Mais cet été 2026 pourrait également être synonyme de fin d’une histoire vieille de près de 20 ans pour l’attaquant du Real Madrid.

À un peu moins de trois mois du début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France prend ses marques aux États-Unis. À Boston ces derniers jours, où ils ont affronté le Brésil (2-1) jeudi, les Bleus iront ensuite à Washington, avec un autre match amical au programme, cette fois-ci contre la Colombie. À cette occasion, Nike a lancé une campagne publicitaire intitulée « Braquage » afin de promouvoir les nouveaux maillots des équipes dont il est l’équipementier, notamment l’équipe de France.

❌😢 Kylian Mbappé is reportedly not renewing his contract with Nike, which expires in the summer of 2026, ending a 19-year partnership. https://t.co/F3TQnbFiXa pic.twitter.com/KX99R9IHvF — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 27, 2026

Vers la fin de l’histoire entre Nike et Mbappé On peut voir William Saliba, Désiré Doué, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé mis en scène en voleurs et qui doivent « récupérer ce qui leur appartient », à savoir la Coupe du monde. Mais cette campagne de pub pourrait bien être la dernière à laquelle participe le capitaine des Bleus, du moins avec cet équipementier. En effet, comme indiqué par Le Parisien, Kylian Mbappé est en fin de contrat avec Nike et de nombreuses marques le courtisent.