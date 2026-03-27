Kylian Mbappé : La fin d’une longue histoire est annoncée pour cet été !

L’été prochain, Kylian Mbappé tentera de mener l’équipe de France jusqu’à une troisième finale de Coupe du monde d'affilée aux Etats-Unis, avec celle gagnée contre la Croatie et l’autre perdue face à l’Argentine. Mais cet été 2026 pourrait également être synonyme de fin d’une histoire vieille de près de 20 ans pour l’attaquant du Real Madrid.
À un peu moins de trois mois du début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France prend ses marques aux États-Unis. À Boston ces derniers jours, où ils ont affronté le Brésil (2-1) jeudi, les Bleus iront ensuite à Washington, avec un autre match amical au programme, cette fois-ci contre la Colombie. À cette occasion, Nike a lancé une campagne publicitaire intitulée « Braquage » afin de promouvoir les nouveaux maillots des équipes dont il est l’équipementier, notamment l’équipe de France.
Vers la fin de l’histoire entre Nike et Mbappé
On peut voir William Saliba, Désiré Doué, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé mis en scène en voleurs et qui doivent « récupérer ce qui leur appartient », à savoir la Coupe du monde. Mais cette campagne de pub pourrait bien être la dernière à laquelle participe le capitaine des Bleus, du moins avec cet équipementier. En effet, comme indiqué par Le Parisien, Kylian Mbappé est en fin de contrat avec Nike et de nombreuses marques le courtisent.
Quel équipementier pour Mbappé ?
Sur X, Footy Headlines a confirmé qu’il y a de fortes chances que le Français ne prolonge pas son contrat qui expire au cours de l’été 2026. C’est une histoire de près de 20 ans qui semble donc sur le point de se terminer. Après avoir signé Erling Haaland et bientôt Désiré Doué, Nike va donc perdre un de ses plus grands ambassadeurs. Déjà intéressé par le passé Adidas pourrait revenir à la charge, mais la possibilité de voir Kylian Mbappé signer avec Under Armour, ou bien une autre marque, n’est pas encore à exclure.