En plein malaise Mbappé, un proche du Real Madrid prend la parole

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid a vu passer une bonne partie de son effectif par la case infirmerie. Le club de la capitale espagnole a récemment vu son staff médical être pointé du doigt concernant la blessure au genou de Kylian Mbappé il y a quelques mois. Les médecins ont été mis à rude épreuve et une explication tente d'être trouvée.

Au Real Madrid, les blessures se sont multipliées et les communiqués médicaux sont devenus la hantise des supporters. Mais après les dernières révélations concernant le genou de Kylian Mbappé, beaucoup d'interrogations émergent. Face à cette situation préoccupante qui met à mal la confiance des joueurs envers le staff médical, une réaction se faisait attendre. La voici.

Kylian Mbappé trahit le Real Madrid : La presse espagnole se lâche ! https://t.co/o5noncFGk0 — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Le Real Madrid plombé par les blessures Cette saison, le Real Madrid a été particulièrement touché par les blessures au sein de son effectif. Le club espagnol a quasiment vu tout son effectif être obligé de passer par l'infirmerie, dont Kylian Mbappé notamment. La presse espagnole se questionne par rapport à toutes ces blessures et il y a plusieurs éléments de réponse. En effet, le calendrier de plus en plus difficile à supporter ainsi que le manque de repos entre les saisons sont évoqués. Le staff médical du Real Madrid aurait peut-être été trop surchargé.