En plein malaise Mbappé, un proche du Real Madrid prend la parole

Depuis le début de la saison, le Real Madrid a vu passer une bonne partie de son effectif par la case infirmerie. Le club de la capitale espagnole a récemment vu son staff médical être pointé du doigt concernant la blessure au genou de Kylian Mbappé il y a quelques mois. Les médecins ont été mis à rude épreuve et une explication tente d'être trouvée.
Au Real Madrid, les blessures se sont multipliées et les communiqués médicaux sont devenus la hantise des supporters. Mais après les dernières révélations concernant le genou de Kylian Mbappé, beaucoup d'interrogations émergent. Face à cette situation préoccupante qui met à mal la confiance des joueurs envers le staff médical, une réaction se faisait attendre. La voici.
Le Real Madrid plombé par les blessures
Cette saison, le Real Madrid a été particulièrement touché par les blessures au sein de son effectif. Le club espagnol a quasiment vu tout son effectif être obligé de passer par l'infirmerie, dont Kylian Mbappé notamment. La presse espagnole se questionne par rapport à toutes ces blessures et il y a plusieurs éléments de réponse. En effet, le calendrier de plus en plus difficile à supporter ainsi que le manque de repos entre les saisons sont évoqués. Le staff médical du Real Madrid aurait peut-être été trop surchargé.
Le Real Madrid victime de la « malchance » ?
Proche du Real Madrid, le Dr. Pedro Luis Ripoll a tenu à prendre la parole, lui qui a vu 11 joueurs du club passer dans sa clinique pour une opération. « Le staff médical a dû faire face à une situation très complexe. Il existe un risque de blessure très élevé dans l’effectif, avec de nombreux joueurs qui ont subi des opérations récentes » explique-t-il, d'après des propos rapportés par RMC. Plus tôt dans le mois, il faisait part « d'épisodes que l'on pourrait franchement qualifier de malchance pour le Real. » Pas sûr que ces explications réussissent à convaincre tout le monde...