PSG : Luis Enrique est une exception ? «Les entraîneurs ne servent à rien» !

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée au PSG en 2023, Luis Enrique a su instaurer sa patte dans le vestiaire. Le club de la capitale joue avec le style bien propre du technicien espagnol. Ce dernier semble d’ailleurs être devenu une véritable exception dans le monde du football, puisque cet ancien joueur estime que les entraîneurs n’ont plus un rôle impactant désormais.

Arrivé au PSG en 2023, Luis Enrique a totalement métamorphosé le club de la capitale. Le coach espagnol a mis un terme au règne des stars chez les Rouge-et-Bleu et a remis le collectif au centre du projet. Le technicien de 55 ans a d’ailleurs su instaurer sa patte dans le vestiaire parisien. Les pensionnaires de la Ligue 1 jouent avec une identité claire sur le terrain : celle de Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne semble d’ailleurs être devenu une exception désormais.

Mercato - PSG : «Impossible», Paris reçoit une réponse cash pour une star de l’équipe de France https://t.co/8KktuzpU49 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

«Il montre qu’il contrôle quelque chose» « Les entraîneurs ? Ils ne servent à rien. Aujourd’hui, les joueurs pensent qu’ils savent tout. C’est ça mon problème. Tu as les entraîneurs, ils te mettent en place quelque chose, les joueurs vont sur le terrain et font l’opposé. Et après tu dis ‘C’est de ma faute, je comprends pas, pourtant on a préparé le match...’ Ça veut dire que ton équipe ne t’écoute pas. Tu sers à rien. Par contre celui du PSG, Luis Enrique, il montre quand même une patte. Il montre qu’il contrôle quelque chose. Il lit le match. Et si Dembélé et Doué marquent moins ? C’est là qu’on verra » a en effet expliqué M’baye Niang dans l’émission Safe Play sur BeIN Sports.