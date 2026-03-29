Un malaise au PSG ? La confidence lâchée en privé par un Parisien révélée dans la presse

Pierrick Levallet

Au PSG, la concurrence est rude. Luis Enrique mise sur ce principe pour maintenir son groupe concerné tout au long de la saison. Mais il peut arriver que certains joueurs souffrent d’un manque de temps de jeu. Un élément du coach espagnol a d’ailleurs fait quelques confidences en privé qui ont fuité dans la presse.

Au PSG, Luis Enrique mise beaucoup sur le principe de concurrence. Le coach espagnol souhaite que son groupe reste concerné tout au long de la saison et ne considère donc personne comme intouchable. Certains éléments se démarquent tout de même et jouent plus souvent que d’autres. Il peut ainsi arriver que des joueurs souffrent d’un manque de temps de jeu.

Une star du PSG avait poussé un coup de gueule en interne (et la raison est inattendue) https://t.co/XduPyR9lL3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Lucas Hernandez réagit à sa situation au PSG Cela peut notamment être le cas de Lucas Hernandez, barré par la concurrence de Nuno Mendes dans le couloir gauche et Willian Pacho en défense centrale. Mais d’après les informations de L’Equipe, le champion du monde 2018 ne se dirait pas déçu par sa situation. En privé, l’international français aurait assuré comprendre que Nuno Mendes et Willian Pacho sont dans leur meilleure forme et ne souffrent que rarement de pépins physiques ou de la fatigue. Par ailleurs, Luis Enrique lui aurait fait savoir qu’il aimait avoir un joueur de son statut dans son effectif. L’entraîneur du PSG qualifierait même Lucas Hernandez de « leader par l'exemple ».