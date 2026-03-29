Un malaise au PSG ? La confidence lâchée en privé par un Parisien révélée dans la presse

Au PSG, la concurrence est rude. Luis Enrique mise sur ce principe pour maintenir son groupe concerné tout au long de la saison. Mais il peut arriver que certains joueurs souffrent d’un manque de temps de jeu. Un élément du coach espagnol a d’ailleurs fait quelques confidences en privé qui ont fuité dans la presse.
Au PSG, Luis Enrique mise beaucoup sur le principe de concurrence. Le coach espagnol souhaite que son groupe reste concerné tout au long de la saison et ne considère donc personne comme intouchable. Certains éléments se démarquent tout de même et jouent plus souvent que d’autres. Il peut ainsi arriver que des joueurs souffrent d’un manque de temps de jeu.
Lucas Hernandez réagit à sa situation au PSG
Cela peut notamment être le cas de Lucas Hernandez, barré par la concurrence de Nuno Mendes dans le couloir gauche et Willian Pacho en défense centrale. Mais d’après les informations de L’Equipe, le champion du monde 2018 ne se dirait pas déçu par sa situation. En privé, l’international français aurait assuré comprendre que Nuno Mendes et Willian Pacho sont dans leur meilleure forme et ne souffrent que rarement de pépins physiques ou de la fatigue. Par ailleurs, Luis Enrique lui aurait fait savoir qu’il aimait avoir un joueur de son statut dans son effectif. L’entraîneur du PSG qualifierait même Lucas Hernandez de « leader par l'exemple ».
Luis Enrique est ravi dans son attitude
Le quotidien sportif français précise que néanmoins que le défenseur de 30 ans aimerait jouer plus souvent. Lucas Hernandez s’estimerait au maximum de ses capacités, sans la moindre douleur aux genoux, et donc prêt à prouver ce qu’il vaut sur le terrain. Reste maintenant à voir si Luis Enrique lui accordera un peu plus de temps de jeu à l’avenir au PSG, surtout à quelques mois de la Coupe du monde 2026 qu’il devrait disputer avec l’équipe de France. Mais au vu des rendez-vous importants, on imagine mal le technicien de 55 ans chambouler sa défense pour faire une place à Lucas Hernandez.