PSG - Arsenal : Une grosse star de la WWE pronostique le vainqueur de la finale de la Ligue des Champions !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Natif de Vienne, le catcheur Gunther est un fan de football et gardera un œil sur la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal qui aura lieu ce samedi, à la veille d’un grand événement de la WWE organisé à Turin. Pour l’occasion, l’ancien champion du monde a donné son pronostic.

Les fans de catch ont un week-end bien rempli en perspective, surtout s'ils soutiennent l'un des deux finalistes de la Ligue des champions. Ce dimanche, la WWE est à Turin pour « Clash In Italy », le premier Premium Live Event (autre nom pour désigner ses pay-per-view) de l’histoire de la compagnie organisé chez les Transalpins avec une carte alléchante et la présence de grosses stars comme Roman Reigns, Brock Lesnar, Cody Rhodes ou encore Becky Lynch. La veille, le PSG et Arsenal se feront face à Budapest, un choc que devrait suivre attentivement Gunther, l’une des stars de la compagnie de catch.

Gunther a une idée pour la finale entre le PSG et Arsenal Et pour cause, le futur adversaire de Cody Rhodes, né en Autriche, a été bercé par le football. Interrogé par Paulo Le Sportix en marge de l’événement à Turin ce 31 mai, Gunther a livré son pronostic sur cette finale de Ligue des champions : « Je pense que le PSG va le faire. J’ai l’impression que Bayern-PSG était la finale avant l’heure ». S’il voyait juste, l’ancien champion du monde ne compte pas pour autant se présenter devant le public français avec un maillot parisien à l’occasion d’un des deux shows à venir dans l’Hexagone (le 2 juin au Zénith de Strasbourg et le 8 juin à l’Accor Arena de Paris). « Non, ça n’arrivera pas. Absolument pas », s'est-il amusé.