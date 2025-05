EXCLU : Une grosse star de la WWE clashe le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un an après "Backlash", le premier premium live event de l’histoire de la WWE organisé en France, un nouveau grand show se tiendra sur notre sol cet été, avec "Clash In Paris", du côté de la Paris La Défense Arena. On devrait y apercevoir Gunther, ancien champion du monde, prêt à provoquer le public en raison de son désamour pour le PSG.

Ce week-end, les fans français de catch étaient particulièrement nostalgiques. On fêtait en effet le premier anniversaire de "Backlash", l’événement organisé par la WWE le 4 mai 2024 du côté de Lyon qui avait fait sensation. L’ambiance mise par le public tricolore ce soir-là avait impressionné le monde entier, à commencer par les stars et dirigeants de l’organisation reine du catch, de retour cet été.

La WWE bientôt à Paris

Le 31 août prochain, la WWE posera cette fois-ci ses valises à la Paris La Défense Arena pour "Clash In Paris", premier PLE (Premium Live Event) de l’histoire organisé dans la capitale. Deux jours avant, la compagnie sera également à Lyon, à la LDLC Arena comme l’année dernière, pour un nouveau "SmackDown", le show catch du vendredi soir diffusé chaque semaine à travers le monde, tandis que "Raw", diffusé le lundi soir, se tiendra le 1er septembre, toujours à la Paris La Défense Arena. John Cena est notamment prévu pour "Clash In Paris", et il devrait en être de même pour Gunther.

Ancien champion du monde, Gunther en veut au PSG

Champion du monde durant 259 jours, Gunther a perdu son titre le 19 avril dernier, lors de la 41e édition de WrestleMania qui avait lieu à Las Vegas. Présent à l’Allegiant Stadium pour l’occasion, le10sport.com a pu s’entretenir avec l’Autrichien la veille de sa défaite, évoquant notamment avec lui le prochain "Clash In Paris" et la possibilité de le voir arriver dans la capitale avec un maillot de l’OM sur les épaules, étant connu pour son esprit provocateur. « Il se peut que je le fasse, nous a révélé le désormais ex-champion du monde. J'ai une petite dent contre le PSG. En 1996, la Coupe des Coupes, le Rapid Vienne s'est qualifié pour la finale à Bruxelles, ils ont fait un meilleur match que le PSG, et le PSG a gagné sur un coup franc depuis presque le milieu du terrain. »

Gunther, natif de la capitale autrichienne et supporter revendiqué du Rapid Vienne, fait ici référence au seul titre européen décroché jusqu'à présent par le PSG, s'imposant grâce à un coup franc frappé par Bruno N'Gotty à trente-cinq mètres du but adverse. « Ce n'était même pas un bon coup franc, c'était juste un but inutile, poursuit la star de 37 ans. Nous avons perdu, ils ont gagné. On méritait plus. Depuis, j'en veux beaucoup à Paris et j'adorerais participer à cet événement pour dire à toute la ville ce que je pense d'eux. » Le rendez-vous est pris.