Kylian Mbappé : Le coup de folie avant d’être viré ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le Real Madrid affrontera le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. Pour l'occasion, Kylian Mbappé pourrait faire son grand retour un peu plus tôt que prévu après sa blessure au genou fin décembre. Un risque pris par Xabi Alonso alors que la tension monte au-dessus de la tête de l'entraîneur espagnol.

Impressionnant de réussite depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est la grande satisfaction pour le moment. Les critiques concernant le Real Madrid continuent toutefos et la place de Xabi Alonso serait même menacée. L'entraîneur espagnol a une occasion en or de glaner un trophée et il semble vouloir mettre toutes les chances de son côté en faisant alors jouer Mbappé, pourtant diminué. Un risque totalement compréhensible selon Loïc Tanzi.

Le Real Madrid prêt à tout En se qualifiant pour la finale de la Supercoupe d'Espagne sans Kylian Mbappé, le Real Madrid croit en ses chances pour la finale dimanche face au FC Barcelone. Xabi Alonso n'a d'ailleurs pas caché que l'attaquant français serait de retour. « Est-ce de la folie de faire jouer Mbappé ? Le contexte est trop important aujourd’hui pour le Real Madrid. Ils jouent Barcelone dans un moment où Xabi Alonso peut se faire virer. Lui joue son avenir, il a raison de le faire. Quitte à mettre au repos Mbappé un mois derrière et le faire jouer ce match… » analyse Loïc Tanzi dans L'Equipe du Soir.