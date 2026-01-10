Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole annonce la fin !

Pierrick Levallet

Entre Xabi Alonso et Vinicius Jr, les choses ont dérapé il y a quelques mois au Real Madrid. Le Brésilien reprochait au coach espagnol de l’avoir relégué à un rôle secondaire derrière Kylian Mbappé. Les tensions semblent toutefois s’être apaisées entre l’international auriverde et l’entraîneur de 44 ans chez les Merengue.

L’arrivée de Xabi Alonso a tout changé pour Vinicius Jr au Real Madrid. Le Brésilien s’est retrouvé relégué à un rôle secondaire derrière Kylian Mbappé chez les Merengue. Et l’international auriverde a eu du mal à digérer cette situation. Les choses ont d’ailleurs dégénéré il y a quelques mois, lorsque Xabi Alonso a remplacé Vinicius Jr contre le FC Barcelone.

Xabi Alonso a calmé le jeu avec Vinicius Jr Les tensions semblent toutefois s’être apaisées depuis. Comme le rapporte MARCA, l’entraîneur du Real Madrid fait preuve de diplomatie avec l’attaquant de 25 ans. C’est pour cela que Xabi Alonso ne l’a pas remplacé plus tôt contre l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Le coach espagnol tente comme il peut de gérer cette situation épineuse.