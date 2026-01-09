Kylian Mbappé quitte Madrid, sa prochaine destination est dévoilée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Diminué à un genou en raison d’une entorse, Kylian Mbappé était aux abonnés absents lors des deux dernières sorties du Real Madrid. Le numéro 10 madrilène a manqué la demi-finale de Supercoupe d’Espagne, mais ferait cependant le voyage en Arabie saoudite… pour la finale !

A la Saint-Sylvestre, le Real Madrid publié un communiqué surprise en faisant un point médical à l’approche de la reprise de la Liga contre le Betis Séville. Une entorse au genou a été décelée chez Kylian Mbappé qui, selon L’Équipe, allait manquer trois semaines de compétitions. Le journaliste Julien Froment tempérait les choses en affirmant le forfait contre le club andalou en championnat, en expliquant cependant que rien n’était figé pour la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite.

Le Real Madrid se qualifie sans Mbappé Jeudi soir, la demi-finale avait lieu entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid. Sans leur serial buteur aux 29 réalisations cette saison, les Merengue ont pris le meilleur sur leur rival (2-1), de quoi leur permettre de valider leur ticket pour la finale qui se déroulera dimanche contre le FC Barcelone, comme ce fut le cas la saison passée. Avec Kylian Mbappé ?