Zidane avec sa femme : Le rendez-vous qui déchaîne la foule !

Il y a tout juste 10 ans, Zinedine Zidane débarquait sur le banc du Real Madrid. Un énorme évènement pour le monde du football qui avait agité les foules. Et pour cause, 6000 curieux étaient présents pour assister au premier entraînement dirigé par le coach Zizou. Dont sa femme Véronique.

Dans quelques mois, Zinedine Zidane fera probablement son retour sur un banc de touche puisqu'il est l'immense favori à la succession de Didier Deschamps pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Le tout à peine plus de 10 ans après ses débuts en tant qu'entraîneur en professionnel.

6000 personnes assistent au premier entraînement de Zizou En effet, le 4 janvier 2016, le Real Madrid officialisait la nomination de Zinedine Zidane pour succéder à Rafael Benitez. Un énorme évènement dans le monde du football qui n'a pas tardé à faire des émules. L'EQUIPE rappelle ainsi que 6 000 personnes étaient présente dès le lendemain à Valdebebas pour assister à la première journée d'entraîneur du Real Madrid de Zizou.