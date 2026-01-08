Kylian Mbappé : Les grosses accusations à l’étranger !

Ce jeudi, le Real Madrid affronte l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne. Un choc qui se disputera sans Kylian Mbappé. Blessé au genou, le Français ne peut pas tenir sa place. L’année 2026 a mal débuté pour Mbappé, visé par la même occasion par de nombreuses critiques. En effet, sa blessure en fait grincer des dents plus d’un de l’autre côté des Pyrénées.
En 2025, Kylian Mbappé a affolé les compteurs, ce qui lui a d’ailleurs permis d’égaler le record de buts de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid sur une année civile. Mais voilà que le Français a pris de gros risques pour réaliser cela. En effet, le numéro 10 merengue a forcé sur un genou douloureux. Résultat : Mbappé est aujourd’hui blessé. De quoi lui valoir aujourd’hui de vives critiques.
« On lui reproche la gestion de sa blessure au genou »
En Espagne, on a ainsi accusé Kylian Mbappé d’avoir pris de risque dans cette chasse au record de Cristiano Ronaldo. Revenant sur le sujet, Edgar Groleau, correspondant à Madrid, a confié au micro de RMC : « On lui reproche la gestion de sa blessure au genou ».
Le mystère Mbappé !
« Le 10 décembre, Mbappé ne joue pas contre Manchester City à cause de douleurs au genou. 4 jours plus tard, il joue 90 minutes contre Alavés. Ensuite le Real Madrid affronte une équipe de 3ème division en Coupe du Roi, Mbappé ne s’entraîne pas la veille, il est laissé au repos et puis à la surprise générale, il est dans le groupe, mais il est titulaire et joue 90 minutes. Le week-end, rebelotte, 90 minutes contre Séville et depuis on a appris qu’il souffre d’une entorse au genou. C’est cet enchainement qui interroge certains supporters et aussi la presse espagnole qui parle d’un mystère et se demande ceci : « Mbappé a-t-il forcé sur son genou pour égaler le record de Cristiano Ronaldo ? » », a-t-il poursuivi sur le cas Kylian Mbappé.