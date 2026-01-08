Kylian Mbappé : Les grosses accusations à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi, le Real Madrid affronte l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne. Un choc qui se disputera sans Kylian Mbappé. Blessé au genou, le Français ne peut pas tenir sa place. L’année 2026 a mal débuté pour Mbappé, visé par la même occasion par de nombreuses critiques. En effet, sa blessure en fait grincer des dents plus d’un de l’autre côté des Pyrénées.

En 2025, Kylian Mbappé a affolé les compteurs, ce qui lui a d’ailleurs permis d’égaler le record de buts de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid sur une année civile. Mais voilà que le Français a pris de gros risques pour réaliser cela. En effet, le numéro 10 merengue a forcé sur un genou douloureux. Résultat : Mbappé est aujourd’hui blessé. De quoi lui valoir aujourd’hui de vives critiques.

« On lui reproche la gestion de sa blessure au genou » En Espagne, on a ainsi accusé Kylian Mbappé d’avoir pris de risque dans cette chasse au record de Cristiano Ronaldo. Revenant sur le sujet, Edgar Groleau, correspondant à Madrid, a confié au micro de RMC : « On lui reproche la gestion de sa blessure au genou ».