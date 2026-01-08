Kylian Mbappé remplacé : C'est confirmé !

Comme contre le Betis en Liga, Kylian Mbappé sera absent pour le choc contre l'Atlético de Madrid dans le cadre de la demi-finale de la SuperCoupe d'Espagne. Dans cette optique, c'est une nouvelle fois Gonzalo Garcia qui devrait être utilisé à la pointe de l'attaque du Real Madrid.
Au retour de la trêve hivernale, Kylian Mbappé a passé une IRM qui a démontré une lésion à la cuisse. L'ancien attaquant du PSG devrait donc manquer 3 semaines de compétition. Un gros coup dur pour le Real Madrid qui s'apprête à disputer la SuperCoupe d'Espagne.
Garcia va encore remplacer Mbappé
Ce jeudi soir, le Real Madrid affronte en effet l'Atlético de Madrid en demi-finale de la compétition afin de retrouver le FC Barcelone en finale. Selon les informations de AS, c'est une nouvelle fois Gonzalo Garcia qui remplacera Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque du Real Madrid. Auteur d'un triplé lors de la victoire contre le Betis (5-1), le jeune attaquant espagnol a convaincu Xabi Alonso.
Deux Français titulaires ?
Et il sera accompagné par Rodrygo et Vinicius Junior sur le front de l'attaque du Real Madrid ce jeudi soir. Malgré l'absence de Kylian Mbappé, deux Français devraient toutefois être alignés d'entrée à savoir Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga qui accompagneront Jude Bellingham dans le cœur du jeu.