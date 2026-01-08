Kylian Mbappé remplacé : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme contre le Betis en Liga, Kylian Mbappé sera absent pour le choc contre l'Atlético de Madrid dans le cadre de la demi-finale de la SuperCoupe d'Espagne. Dans cette optique, c'est une nouvelle fois Gonzalo Garcia qui devrait être utilisé à la pointe de l'attaque du Real Madrid.

Au retour de la trêve hivernale, Kylian Mbappé a passé une IRM qui a démontré une lésion à la cuisse. L'ancien attaquant du PSG devrait donc manquer 3 semaines de compétition. Un gros coup dur pour le Real Madrid qui s'apprête à disputer la SuperCoupe d'Espagne.

Garcia va encore remplacer Mbappé Ce jeudi soir, le Real Madrid affronte en effet l'Atlético de Madrid en demi-finale de la compétition afin de retrouver le FC Barcelone en finale. Selon les informations de AS, c'est une nouvelle fois Gonzalo Garcia qui remplacera Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque du Real Madrid. Auteur d'un triplé lors de la victoire contre le Betis (5-1), le jeune attaquant espagnol a convaincu Xabi Alonso.