Séparation avec Kylian Mbappé : L'annonce surprise !

C'est une transaction qui fait l'unanimité ou presque. En effet, l'OL a obtenu le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid où il était clairement barré par Kylian Mbappé. Mais cette séparation n'est pas du goût de Wahbi Khazri qui estime que les Lyonnais n'ont absolument pas fait une bonne affaire.
En quête d'un renfort offensif, l'Olympique Lyonnais a obtenu le prêt d'Endrick qui a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance du Real Madrid. Un très joli coup sur le papier pour les Gones qui s'offrent un joueur qui évoluait dans l'ombre de Kylian Mbappé. Et pourtant, Wahbi Khazri apporte une analyse totalement différente sur ce dossier.
Endrick à l'OL, les doutes de Khazri
« Je suis sceptique parce qu’il ne m’a pas prouvé grand-chose. Pas qu’à moi, au Real Madrid aussi. Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu mais il était considéré comme un top joueur. Ses statistiques, même au Brésil ne sont pas ouf. Si demain un joueur vient du Real Madrid, mais qu’il n’a pas de temps de jeu, qu’il n’a pas marqué les esprits, pour moi ce n’est pas un gros coup », estime-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant d'en rajouter une couche.
«Je suis sceptique»
« Alors, il vient du Real certes, il est jeune certes, mais dans le football, on n’a plus le temps. Quand on est vieux, on ne pardonne pas, quand on est jeune on pardonne… A quel moment on est censé être bon ?! Cette saison, bien sûr, il n’a joué que 100 minutes, mais le but qu’on a vu contre Stuttgart, il est lunaire. Il frappe, il est à trois contre deux, il ne doit jamais tirer, le gardien fait une faute de main. Ce but résume exactement le joueur qu’il est. Il est capable d’entreprendre des choses, il a du caractère, mais le mec a Mbappé et Vinicius avec lui, et il frappe de 25 mètres… Heureusement qu’il a marqué… On veut qu’il réussisse à Lyon, mais pour moi, un prodige, ce n’est pas ça », ajoute Wahbi Khazri.