Séparation avec Kylian Mbappé : L'annonce surprise !

C'est une transaction qui fait l'unanimité ou presque. En effet, l'OL a obtenu le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid où il était clairement barré par Kylian Mbappé. Mais cette séparation n'est pas du goût de Wahbi Khazri qui estime que les Lyonnais n'ont absolument pas fait une bonne affaire.

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique Lyonnais a obtenu le prêt d'Endrick qui a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance du Real Madrid. Un très joli coup sur le papier pour les Gones qui s'offrent un joueur qui évoluait dans l'ombre de Kylian Mbappé. Et pourtant, Wahbi Khazri apporte une analyse totalement différente sur ce dossier.

Endrick à l'OL, les doutes de Khazri « Je suis sceptique parce qu’il ne m’a pas prouvé grand-chose. Pas qu’à moi, au Real Madrid aussi. Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu mais il était considéré comme un top joueur. Ses statistiques, même au Brésil ne sont pas ouf. Si demain un joueur vient du Real Madrid, mais qu’il n’a pas de temps de jeu, qu’il n’a pas marqué les esprits, pour moi ce n’est pas un gros coup », estime-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant d'en rajouter une couche.