PSG - Transfert à 40M€ : C'est le choc !

C'est probablement l'un des plus jolis coups des dernières années au PSG. Durant l'été 2024, le club parisien lâche effectivement 40M€ pour recruter Willian Pacho qui débarque en provenance de l'Eintracht Francfort. Un très gros coup comme le souligne Alain Roche.

Le mercato estival 2024 du PSG est une réussite totale ! Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho se sont tous imposés comme des éléments majeurs au sein du club de la capitale. Mais alors que les deux premiers étaient déjà un peu connus, l'international équatorien est en revanche la grande surprise du côté du PSG. D'ailleurs, Alain Roche, ancien défenseur mais également directeur sportif à Paris, estime que c'est le plus gros coup des dernières années au PSG.

Pacho, le très gros coup au PSG « Il arrive dans un contexte certes favorable, mais sa faculté d'adaptation est assez bluffante. C'est la plus grande réussite du recrutement parisien depuis dix-huit mois. Sur les premiers matches, on pouvait peut-être se dire qu'il y aurait un déficit de vitesse mais pas du tout », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.