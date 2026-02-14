«On ne va pas l’affirmer à 100%, mais…» : Le nom du prochain entraîneur de l’OM donné sur RMC ?

Amadou Diawara

Après la déroute face au PSG, l'OM de Pablo Longoria a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. En effet, le club phocéen a officialisé la fin de son association avec le coach italien ce mardi matin. D'après RMC Sport, l'OM a peut-être déjà déniché le successeur de Roberto De Zerbi, mais il a encore besoin de temps avant de pouvoir finaliser ce dossier.

Le dimanche 8 février, l'OM a sombré face au PSG. En effet, la bande à Mason Greenwood a subi une lourde défaite sur la pelouse du Parc des Princes (5-0). Ce qui a provoqué le départ de Roberto De Zerbi.

«Habib Beye semble encore tenir la corde» Via un communiqué publié sur son site officiel, l'OM a annoncé la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi ce mardi matin. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire.